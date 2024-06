"Schölers leest Platt" - Winners staht fast Stand: 05.06.2024 20:30 Uhr As dat in't Johr 1979 los gung mit den eersten Vörleeswettstriet an de Scholen vun Schleswig-Holsteen, hett dat wull nüms afsehn kunnt, dat "Schölers leest Platt" sik so erfulgriek as Langlööper etableren worr.

von Lornz Lorenzen

Emil, Finn, Line, Jonna - dat sünd blots veer Naams vun 16 Finalisten, de al soveel schafft hebbt: Se weern Klassen- un School-Sieger. Denn worrn se Landschaftsieger, qualifizeren sik för den Regionalentscheed - un nu sünd se hier in't Finale in Niemünster ünner de Besten vun de Besten un wiesen för grotet Publikum wat se lehrt hebbt.

Familie un Frünnen in Sleeptau

Veele Schölers hebbt ehr Öllern, Geschwister, Omas un Opas in't Sleeptau, de nu all stolt sünd as Bolle - un wiederhen de Duums drücken. In düt Johr finnt dat Finale op de Bühn vun't Nedderdüütsch Theoter in Niemünster statt.

Seker ok en beten ut Egennütt, kunn doch angahn, dat de een oder annere later den Weg to't Plattdüütsch Theoter finnt. Nawuss warrt je överall op de Bühnen in't Land söcht. De Schölers sorteren sik na dree Öllersklassen un kaamt na un na op de Bühn. De Jury hett dat dütmal besünners swor. De 16 Finalisten hebbt al ehre Huusopgaven makt. Achteran treckt sik de Jury torüch un stimmt över de Winner af. Twee dorvun sünd Marianne Ehlers vun de Fehrs-Gill un Volker Holm ut Präsidium vun den Heimatbund. Se verklaart ehr Entscheeden:

"Also se hebbt de Geschichten wunnerbor röverbröcht, se hebbt de Stimmung so goot infungen, dat hett uns besünners goot gefullen. Se hebbt ok en feinet Plattdüütsch hat."

Juror Volker Holm gifft denn noch en Inblick in de Kriterien, na de se de Winner beurdeelt hebbt:

"Wi hebbt dree Grundkriterien. Dat is de Leesfähigkeit, dat is de Utspraak un dat gestaltende Lesen. Un een de Landessieger warrt, de kann dat allens dree, dordörch tekent sik dat ut."

Ok bi de Textutwahl op de Hööch vun de Tied

De Texten för de Schölers sünd in de mehr as veertig Johrn, wat dat denn Wettstriet gifft, ümmer wedder nieg tohopen stellt un aktualiseert worrn. Dor geiht dat nu heel modern üm dat Thema Patchwork-Familie, as in "Sneewittchen un de söven Öllern" (för de 8. - 10. Klassen). Oder üm Depreschoon, as in de Geschicht "Regen in'n Kopp" vun Ove Thomsen (för de 5. - 7. Klassen) - oder Deerten-Fründschapp as in "En Hund för Malin".

Un dat sünd de Landessieger vun "Schölers leest Platt"

In de Öllersgrupp vun de 3. - 4. Klassen wunnen hett Tjark Holm vun de Geestdörper Grundschool Burg/Süderhastedt. In de Öllersgrupp vun de 5. - 7. Klassen winnt Carla Völckers un makt dormit nich blots ehr Öllern stolt, sunnern ok de Mitschölers vun de Heinrich-Heine-School in Heikendörp. Jüst so freun kann sik Emma Thomsen in de letzde Öllersgrupp vun de Klassenstufen 8 bet 10. Se winnt för de Theodor-Storm-School in Husum.

As prominente Gast in'n Saal mit dorbi weer ok de Minnerheitenbeopdragte vun Sleswig-Holsteen Johannes Callsen. He överbröchte hartlich Gröten vun'n Ministerpräsidenten Daniel Günther un de Lannesregeren.

"Also ik finn dat beindruckend, dat weer prima, wie se sik mit Plattdüütsch verstännigt un vörleest hemm. Man markt ok, dat ehr Hart för Plattdüütsch sleit."

Dusende Schölers mit Plattdüütsch impt

"Schölers leest Platt" warrt vun den Schleswig-Holsteenschen Heimatbund veranstaltet, vun de Bökervereen SH ünnerstütt un vun de Sporkassen in SH föddert. Dat Teel vun den Wettstriet is, junge Lüüd mit de Regional- un Heimatspraak Plattdüütsch in Kuntakt to bringen, ok oder graad denn, wenn se de Spraak vun Tohuus gar nich mehr kennen doot. De Wettstriet finnt all twee Johrn statt.

