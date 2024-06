Mediathektipps: "Die Zweiflers", "Borders" und "ABBA"

Mediathektipps: "Wo wir sind, ist oben", "Welcome to Berlin" und "Nanobodies" Stand: 13.06.2024 14:47 Uhr Eine Serie über das politische Berlin, eine über den Alltag von Neu-Berlinern und eine Doku über heilende Kamele sind die Mediathektipps in dieser Woche.

von Anja Rosenow-Sottorf

"Wo wir sind, ist oben": Dramedy-Serie über Lobbyisten in Berlin

Egal, welches Thema: Helgi Schmid und Nilam Farooq alias Max Lentor und Valerie Hazard verkörpern die knallharten Lobbyarbeiter im politischen Berlin. Da geht es um Roboter in der Pflege, den Braunkohleabbau in der Lausitz oder um die Hormonbelastung des Trinkwassers. Die beiden sind mit allen Wassern gewaschen und lieben das Spiel - und sie lieben es, Konkurrenten zu sein, denn sie arbeiten in verschiedenen Lobby-Agenturen.

"Sie haben mir nicht hinterhergeguckt."

"Oh, Pardon, ich war in Gedanken."

"Wie Sie die Abstimmung noch mal drehen können?"

"Das weiß ich schon."

"Na dann, lassen Sie sich überraschen. 11.30 Uhr."

"Ich liebe Überraschungen."

"Diese nicht." Szene aus der ARD Serie "Wo wir sind, ist oben"

Es geht um Macht, Prestige und um schmutzige Tricks. Wer hat die Nase vorn beim politischen Strippenziehen? Die achtteilige Dramedy-Serie "Wo wir sind, ist oben" knöpft sich schwungvoll und mit Humor reale Fällen aus dem Politikbetrieb vor. Die Serie ist bis zum 14. Juni 2025 in der ARD-Mediathek zu sehen.

Doku-Reihe "Welcome to Berlin" über Neu-Berliner

Larissa ist neu in Berlin. Als Dorfkind aus Rheinland-Pfalz hielt es sie nicht mehr in der Provinz. Berlin, das klingt nach Leben, Abenteuer und Chancen. Larissa will als Comedienne Fuß fassen. Auch Stephano ist neu in der Großstadt. Was macht Berlin mit den Neuankömmlingen? Welche Ideen, Träume haben Larissa, Stephano und die anderen mitgebracht? Wie sieht ihr Alltag aus?

"Manche von uns werden hier ihre neue Heimat finden."

"Doch nicht alle werden bleiben."

"Heute ist ein besonderer Tag, ich hab's geschafft, nach sieben Monaten eine feste Wohnung zu finden. Ich bin mit dem Traum, Musiker zu werden, nach Berlin gekommen." Szene aus der ARD Doku "Welcome to Berlin"

In fünf Folgen heftet sich die Doku-Reihe "Welcome to Berlin" an die Fersen der Neu-Berliner und zeigt, wie Wunsch und Realität mal zusammenkommen, mal weit auseinanderklaffen - bis zum 12. Juni 2025 in der ARD-Mediathek zu sehen.

"Winzige Antikörper": Doku über "Nanobodies" in Kamelen

Kamele sind besondere Tiere, nicht nur, weil sie Höcker haben, in der Wüste oder Steppe problemlos überleben, viel schleppen und lange laufen können. Die Wissenschaft ist auf sie aufmerksam geworden, denn sie sind äußerst robust und werden nur selten krank.

Bestimmte Eigenschaften ihres Immunsystems lassen Kamele offenbar weniger anfällig sein für bestimmte Infektionskrankheiten. Zum Beispiel die Maul- und Klauenseuche und die Rinderpest. Von ihr waren Kamele nie betroffen. Szene aus der Doku "Winzige Antikörper: Boost fürs Immunsystem"

Dann wurden besondere Teilchen im Blut der Kamele gefunden, die keine anderen Säugetiere haben: winzige, einzigartige Antikörper - genannt Nanobodies. Diese Antikörper haben auch Alpakas, Trampeltiere und Lamas. Und sie helfen, Krankheiten beim Menschen zu erkennen und behandeln. "Winzige Antikörper: Boost fürs Immunsystem" - die Dokumentation in der 3sat-Mediathek zeigt den Stand der Forschung bei den Nanobodies. Bis zum 6. Juni 2029 in der 3sat-Mediathek.

