Der Sound des Fußballs: Gesänge und Lieder in EM-Stadien Stand: 14.06.2024 06:00 Uhr Die Fußball-Europameisterschaft startet in Deutschland und damit auch ein Wettstreit der Fangruppen: Wer hat die besten Songs? Ein Blick auf die Gesänge und Lieder bei Fußball-Europameisterschaften.

von Marcus Stäbler

Sie waren die großen Gewinner bei der EM 2016: Die Fans der Nordiren. Ihr Song "Will Grigg's on Fire" hat sogar die Gegner begeistert. Auf sie müssen wir leider diesmal verzichten, weil es die nordirische Mannschaft nicht bis in die Endrunde geschafft hat. Dafür können wir uns auf die Schotten freuen. Ihr "Flower of Scotland", eine der inoffiziellen Nationalhymnen, dürfte wieder durchs Stadion hallen. Die Gäste von den britischen Inseln gelten als besonders sangesfreudig.

Fangesänge: Ein HUH! und viele Farben

Dagegen sind die Fans anderer Nationen eher für kurze Schlachtrufe bekannt. Unvergessen das "HUH!" der Isländer, das sie vor acht Jahren sensationell bis ins Viertelfinale begleitet hat. Schade, dass sie in Deutschland nicht dabei sind.

Dagegen haben sich die Franzosen sicher qualifiziert, angefeuert vom Ruf "Allez les Bleus", also etwa, "Los gehts, Blaue", bezogen auf die blauen Trikots der Mannschaft. Auch die Dänen feiern die Farbe ihrer Trikots. Sie besingen sich und ihr Team als Dynamit aus Rot und Weiß: "We are red, we are white, we are Danish dynamite!"

Schlachtrufe und Hymnen aus hunderten Kehlen

Das Repertoire der deutschen Vokalpatrioten bewegt sich oft im Mittelfeld zwischen Schlachtruf und Hymne. Die Melodien sind griffig, wie fast alle Stadiongesänge, und sie sind einfach zu lernen. Drei der bekanntesten Fußballsongs haben die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger vor Kurzem den beiden Hollywoodstars Will Smith und Martin Lawrence beigebracht. Und sie hatten Spaß dabei.

Solche Gesänge haben sich über Jahrzehnte in den Ohren und Kehlen festgesetzt. Anders als manche der offiziellen EM-Songs, die es seit 1992 gibt - und die teilweise längst wieder vergessen sind. Der diesjährige EM-Titel heißt "Fire". Er ist eine Koproduktion des italienischen DJ-Trios Meduza mit der US-Amerikanischen Band One Republic und der deutschen Sängerin Leony.

Party-Hits und Klassiker im Stadion

Die offizielle Hymne bekommt gerade starke Konkurrenz. Zum Beispiel von Ex-Profi Max Kruse. Er hat mit dem Influencer Knossi und der Band Right Said Fred deren Song "Stand Up for the Champions" neu aufgenommen. Außerdem geht gerade der Titel "Pyrotechnik" ziemlich steil. Ein viraler Hit, produziert von Mark Eggers und Ikke Hüftgold mit einem gewissen Balkonultra. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Fan, der auf seinem Balkon schräge Fußballsongs grölt und damit zu einem Tiktok-Phänomen geworden ist.

Einer von unzähligen neuen Party-Hits für die EM. Das deutsche Team selbst setzt auf einen Klassiker: Wenn die Mannschaft ein Tor schießt, erklingt "Major Tom" von Peter Schilling aus dem Jahr 1982.

