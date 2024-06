Stand: 12.06.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Wat weer wenn?"

Heiko Kroll stellt sich eine Welt ohne Gewalt, Krieg und Menschen vor und wie friedlich das dann auf dem Planeten wäre.

AUDIO: Wat weer wenn? (2 Min) Wat weer wenn? (2 Min)

"Wat weer wenn?"

Jo, ick heff dat al 'n beten good. Bi mi to Huus is dat nömli so, dat ick, wenn ick mi op't Fohrrad sett un losfohr, no dree Minuten so wiet wech vun allns bün, dat ick keen Huus mehr sehn kann.

Nu keem mi annerletzt 'n Gedanke, as ick an so'n Steed Rast mokt heff, vun de ut man blots all de schmucken Bööm un all de annern Planten sehn kunn, de nu weller vull in Saft stoht. Dor heff ick bi mi dacht: Wo weer dat, wenn dat op unsen Planet' keen Minschen geev, de sick gegensiedig ümbringt un bi de een den annern sogor noch dat Swatte ünner de Fingernogels rutpröökelt - wenn ook all de annern Tiern wech ween, de sick gegensiedig opfreeten doht?

Gifft jo 'n Barg an Gedichten un Texten över Freeden

All, bet op de Immen veellicht, de dorför sorgt, dat all de smucken Planten wiederbestoht. Wo freedlich weer dat hier un wo smuck? Schoodt weer dat blots dorüm, dat sick denn keen Minsch den smucken Freeden bekieken kunn, üm dor veellicht 'n Gedicht oder 'n Leed över to schrieven.

Dummerwies schrievt wi Minschen overs ni blots Gedichte. Gau sünd wi dorbi allns intodeeln: Düt kann blieven, dat mutt wech. Sünd Planten eegentli Bang vör Vegetariers oder Veganers? Man weet dat ni. Vör de Industrie - kunn ick mi vörstelln - hebbt Planten wiss Bammel, weil de Planten je de Fabriken un so wieder in Weg stoht. Na jo, dat is je doch blots 'n lütted Gedankenspeel. Liekers: So lang de Bööm un de Bloom noch dor sünd, warr ick dat geneeten, mi ehr to bekieken...

