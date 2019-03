Stand: 24.03.2019 08:40 Uhr

Als die "Europa" in Flammen stand

Mit dem Bau des Schnelldampfers "Europa" bei Blohm + Voss in Hamburg nahm sich die Reederei Norddeutscher Lloyd 1928 etwas Spektakuläres vor. Dieses Schiff verkörperte den Traum vom Reisen ins ferne Amerika, von Bremerhaven bis New York in nur sechs Tagen. Die "Europa" sollte die neueste Technik und atemberaubenden Komfort für die Gäste bieten. Aber dann brach in den Morgenstunden des 26. März 1929 ein Feuer aus. Das fast fertige Schiff wurde beinahe zerstört.

Zeitungen berichten über "Katastrophe der 'Europa'"

Der Brand wütete den ganzen Tag und konnte erst am Abend unter Kontrolle gebracht werden. Fast die gesamte Hamburger Feuerwehr kämpfte an diesem Tag gegen die Flammen. Deutsche Zeitungen berichteten über die "Katastrophe der 'Europa'". Übrig blieb ein fast völlig ausgebranntes Schiff. Es war außerdem so viel Löschwasser in das Schiff gelaufen, dass es auf Grund sackte. Die Turbinenanlage wurde schwer beschädigt und auch der Rest des Schiffes war stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Stapellauf im August 1928

1927 hatte Blohm + Voss den Auftrag bekommen, eines der modernsten Schnelldampfschiffe der Welt zu bauen. Der Schiffskörper war nach nur einem Jahr in Hamburg am 15. August 1928 vom Stapel gelaufen. Die Reederei, der Norddeutsche Lloyd, hatte die erste Reise der Europa nach New York für April 1929 geplant. Aber dieser Termin konnte nach dem Brand nicht eingehalten werden.

Reparatur beschlossen - Jungfernfahrt ein Jahr nach dem Feuer

Videos 03:32 Hamburg Journal Blohm + Voss: Geschichte einer Werft Hamburg Journal Die Geschichte der Traditionswerft Blohm + Voss beginnt im Jahr 1877. Bis heute ist die Marine einer der wichtigsten Auftraggeber. Video (03:32 min)

Nach langen Gesprächen zwischen der Bauwerft und der Reederei wurde beschlossen, das Schiff zu reparieren. Innerhalb von nur elf Monaten konnte das Schiff fertiggestellt werden und absolvierte am 22. Februar 1930 schließlich seine erste Probefahrt. Im März 1930, nur ein Jahr nach dem Feuer, ging die "Europa" dann tatsächlich auf Jungfernfahrt. Die Ursache des Brandes konnte nie ganz geklärt werden.

Namhafte Architekten, Künstler und Ausstatter aus dem gesamten Reich hatten dafür gesorgt, dass es den etwa 2.200 Passagieren an nichts fehlt. Allein in der Küche arbeiteten 170, im Service 430 Menschen. Die Fahrt sollte für alle Reisenden an Bord mit Konzerten, Kino, Theater, Massagen, Fitness oder schwimmen zu einem Erlebnis werden.

In Italien abgewrackt

Nach dem Zweiten Weltkrieg war dann mit dem Luxus Schluss. Die "Europa" überstand die Angriffe auf ihren Heimathafen Bremerhaven zwar unbeschadet, wurde aber von den Alliierten beschlagnahmt und umgebaut. 1946 übergaben die Amerikaner das Schiff an Frankreich. Die Franzosen bauten es wieder zu einem Luxusdampfer aus und tauften es auf den Namen "Liberté". 1961 lief das damals beliebte Passagierschiff das letzte Mal New York an, nur ein Jahr später wurde die ehemalige "Europa" in einer italienischen Abwrackwerft in handliche Schrottpakete zerlegt.

