Stand: 18.09.2024 09:45 Uhr Kult-Komiker des Nordens: Ein bisschen Spaß muss sein

Komiker, Ulknudeln, Humoristen oder auch Blödelbarden: Einige sind in Norddeutschland geboren, andere haben lange Jahre dort beruflich gewirkt und gelebt. "Je flacher die Landschaft, desto höher das Niveau", meint Ostfriesenjung Otto Waalkes, der genauso wie Olli "Dittsche" Dittrich heute noch aktiv ist. Die "Supernase" Mike Krüger lässt es hingegen etwas ruhiger angehen. Die meisten anderen Komiker, die vor allem in den 1970er- und -80er-Jahren Erfolge feierten, sind bereits verstorben - so etwa Karl Dall, Fips Asmussen, Günter Willumeit, Evelyn Hamann oder Helga Feddersen. Wir blicken zurück und stellen in einer Auswahl einige Protagonisten der Humor- und Unterhaltungsbranche von damals vor.