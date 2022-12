Stand: 01.12.2022 11:43 Uhr "Inflation" ist Wort des Jahres 2022 in Österreich

In Österreich ist "Inflation" das Wort des Jahres. Der Ausdruck für Teuerung setzte sich mit knapp 4.000 Stimmen deutlich gegen "Klimabonus" durch, wie eine Fachjury der Gesellschaft für Österreichisches Deutsch am Donnerstag mitteilte, die die Wahl zusammen mit der Nachrichtenagentur APA organisiert. Abgegeben wurden 12.000 Stimmen. Auf Platz drei landete das Wort "Korruption". In Österreich laufen entsprechende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ehemalige Spitzenpolitiker. Auch das Unwort des Jahres 2022 spiegelt die Sorgen und Ängste der Bürger*innen Österreichs wider: "Energiekrise".

| 01.12.2022 12.00 Uhr | NDR Info