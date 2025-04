Stand: 17.04.2025 13:51 Uhr Hamburger Menno-Simons-Predigtpreis an Yusyef Daher

Der Menno-Simons-Predigtpreis geht in diesem Jahr an einen Ökumene-Beauftragten aus Jerusalem. Yusef Daher wird für seine Predigt "The Escape to Egypt and Back" (Die Flucht nach Ägypten und zurück) vom Oktober 2024 gewürdigt, wie die Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen an der Universität Hamburg mitteilte. Die mit 2.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 29. Juni in der Mennonitenkirche in Hamburg-Altona im Anschluss an einen Gottesdienst überreicht. Dabei soll auch die prämierte Predigt zu hören sein. | Sendebezug: 17.04.2025 13:30 | NDR Kultur