Olympische Spiele 1972: Kiel wird zur Segel-Hauptstadt Stand: 06.07.2022 15:45 Uhr 28. August 1972: Die Olympischen Spiele werden offiziell eröffnet. Die meisten der Wettkämpfe werden in München und anderen bayerischen Städten ausgetragen. Die Segelwettbewerbe aber finden in Kiel statt.

Deutschland ist 1972 bereits zum zweiten Mal nach 1936 Gastgeber des Sport-Großereignisses. Und auch Kiel richtet die Segelwettbewerbe der Olympischen Spiele zum zweiten Mal aus. Als Segelstandort durchgesetzt hat sich die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt im Wettbewerb gegen Travemünde.

Kiel-Schilksee macht sich startklar für Olympische Spiele

Doch nicht der Olympiahafen am Hindenburgufer soll - wie in den 1930er-Jahren - der Ort des Geschehens sein, sondern der Stadtteil Schilksee im Norden, direkt an der offenen Ostsee. Innerhalb von vier Jahren entsteht dort das Olympiazentrum direkt am Wasser, mit Platz für dienstliche Räume und Unterkünfte für die Sportler. Insgesamt wird der gesamte Schilkseer Hafen für die Großveranstaltung in seiner Größe verdoppelt. Fachleute entwickeln in Kiel eine neue Infrastruktur, um den erwarteten Menschenmassen standzuhalten - dazu gehört ein neuer Zentraler Omnibusbahnhof, ein ausgebauter Alter Markt und eine komplett neu angelegte Uferpromenade an der Kiellinie.

"Anbindung an die Welt": Kiel bekommt Anschluss an die A7

Auch die Verkehrswege werden ausgebaut. So profitiert die Landeshauptstadt von dem Großereignis auch mit einer Autobahnanbindung an die A7, einer neuen Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal und einer sanierten Bundesstraße 503. Nach Angaben der Stadt kostete die Verbesserung des Verkehrsnetzes rund 110 Millionen D-Mark, die der Bund trägt. Die rund 82 Millionen, die die Sportanlagen in Schilksee und Umgebung schlucken, trägt der Bund zur Hälfte. Die anderen Kosten teilen sich Land und Stadt. "Ein Geldsegen, den man nicht so schnell wieder haben kann", nannte das der damalige Oberbürgermeister Kiels, Günther Bantzer (SPD).

Sein damaliger Pressechef Werner Istel erinnert sich später: "Wir waren so eine Art Weltstadt am Rande - für eine kurze Zeit." Insgesamt beliefen sich die Ausgaben für das Event Istel zufolge auf rund 500 Millionen Mark. "Die Stadt hatte so glücklich verhandelt, dass sie am Ende nur fünf Prozent davon zahlen musste. Und die Anbindung an die Autobahn nach Hamburg - das war die Anbindung an die Welt!"

Wer darf das Olympisches Feuer in Kiel entfachen?

Am 28. August 1972 ist es schließlich soweit: Die Spiele werden offiziell eröffnet. Der Malenter Sportinternatsschüler Uwe Brandenburg wird im Vorfeld vom Schleswig-Holsteinischen Landessportverband auserwählt, die legendäre Fackel zu tragen und das olympische Feuer im Hafen Kiel-Schilksee zu entfachen. Der Leichtathlet hat sich mit gutem Grund für diese ehrenvolle Aufgabe qualifiziert: Gleich in zwölf Disziplinen ist er in dem Jahr Landesmeister geworden - und seinerzeit damit der erfolgreichste Jugendliche im Sport.

Klönschnack mit Juan Carlos: "Ein unvergessliches Erlebnis"

Zwei Wochen vor dem Ereignis bekommt Brandenburg allerdings eine Mitteilung: Die Organisatoren wünschen sich einen Segler, der die Flamme entzündet und somit die Segelwettbewerbe an der Ostsee eröffnet. Die Wahl für den Schlussläufer fällt auf den 16-jährigen Segler Philipp Lubinus. So läuft der junge Spitzensportler Brandenburg statt der letzten die vorletzte Etappe. Er hat das Glück, einen Schnack mit dem Kapitän der spanischen Mannschaft zu halten - dem späteren König Juan Carlos. "Wir haben uns nett unterhalten, Bilder gemacht - ein Riesen-Erlebnis", erinnert sich Brandenburg Jahrzehnte später. Die Fackel, die er damals tragen durfte, hat er noch immer.

Spezialfackeln für den windigen Norden

Dass das olympische Feuer überhaupt an die windige Ostseeküste kommen kann, wird akribisch geplant. Die Fackel muss von Sportlern von Olympia über München nach Kiel gebracht werden. Das sind stolze 5.500 Kilometer. Allein von Hamburg bis Kiel braucht das Komitee rund 95 Läufer. Bei Pinneberg übernehmen Schleswig-Holsteiner das Feuer und tragen es jeder einen Kilometer weit. Bönningstedt, Lentföhden, Bad Bramstedt, Bordesholm - immer in Richtung Norden. Doch es gibt ein Problem: Die Fackel droht immer wieder auszugehen. Der Hersteller findet eine Lösung und entwickelt Fackeln, die auch dem Ostseewind standhalten.

Kieler von Spielen begeistert

Das Großereignis beschert der Stadt im Großen und Ganzen einen Aufschwung. "Durch die Olympischen Segelwettbewerbe wurde aus der etwas verschlafenen Landesmetropole Kiel eine Sporthauptstadt", bewertet Fackelläufer Uwe Brandenburg die Entwicklung vor einigen Jahren rückblickend. Die Kieler Bürger sind von den Spielen vor der eigenen Haustür größtenteils begeistert. Und auch der damaligen OB Bantzer lässt sich mit einem durchweg positiven Fazit zitieren: "Dass sich das gelohnt hat, das sage nicht nur ich, das sagen alle. Und ich würde es sofort wieder machen."

Hamburger wollen nicht: Olympischen Spiele 2024 in Paris

2024 hätten die Olympischen Spiele wieder nach Deutschland kommen können. Einer der Favoriten als Austragungsort war Hamburg - wieder mit Kiel als Hafen für die Segelwettbewerbe. In einem Bürgerentscheid 2015 stimmten die Bewohner von Kiel knapp dafür, die Olympischen Spiele in den Norden zu holen - die Hamburger hingegen lehnten es ab. Gastgeber für die kommenden Spiele ist nun Paris - die Segelsportler werden in Marseille gegeneinander antreten.

