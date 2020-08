30 Jahre Einheit - 30 Jahre Neuland MV

Am 3. Oktober 1990 - nur ein knappes Jahr nach dem Fall der Mauer - tritt die frühere DDR der Bundesrepublik bei. Die Teilung Deutschlands ist damit nach viereinhalb Jahrzehnten beendet. Fünf neue Bundesländer entstehen - darunter Mecklenburg-Vorpommern. Für die Ostdeutschen ändert sich damit alles. Ihr Alltag ist plötzlich in jeder Hinsicht Neuland - vom Einkauf bis zur Wahlkabine. Wie sah ihr Weg zur Einheit aus? Was folgte in den darauffolgenden Jahren für Ostdeutschland? Und wie blicken Ost und West heute auf den Einigungsprozess?