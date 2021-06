Vom Kieler Matrosenaufstand zur Novemberrevolution 1918

Im November 1918 wurde in Kiel deutsche Geschichte geschrieben: Matrosen und Arbeiter zogen in Demonstrationszügen durch die Stadt. Zuvor hatten Matrosen vor Wilhelmshaven den Befehl verweigert, in eine Schlacht gegen England zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt war der Erste Weltkrieg quasi schon verloren - Friedensverhandlungen waren auf dem Weg. Die Marine ging gegen die Männer vor, die aus ihrer Sicht Meuterer waren. Die demonstrierenden Arbeiter und Soldaten forderten vor allem ihre Freilassung, Veränderungen in der Marine und vor allem in Politik und Gesellschaft. In Kiel lösten Arbeiter- und Soldatenräte die Militär-Machthaber ab. Aus dem Aufstand entwickelte sich die Novemberervolution, in deren Verlauf die Weimarer Republik ausgerufen wurde.