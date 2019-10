#3 Mut zur Lücke mit Gina und wie sauber wird Olympia?

NDR 2 - Go To Tokio To Go – Der ARD Olympia-Podcast - 24.09.2019 05:55 Uhr Autor/in: Fabian Wittke/ Moritz Cassalette

In dieser Folge sprechen wir mit Ruder-Weltmeisterin Marie-Louise Dräger, ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt und Olympia-Moderatorin Jessy Wellmer.