Hamburger Hafengeburtstag mit Einlaufparade gestartet Stand: 09.05.2025 13:13 Uhr Auch beim 836. Hafengeburtstag sind Schiffe die Hauptattraktion. Zusätzlich gibt es am Abend auf der schwimmenden Bühne Auftritte von Lotto King Karl, den Hamburger Goldkehlchen und Nina Chuba.

Rund 270 Schiffe sind für den Hafengeburtstag 2025 angemeldet worden. Vom kleinen Sportboot bis zum großen Dampfschlepper sind die verschiedensten Schiffsgattungen vertreten. Mit dabei sind auch die Großsegler "Alexander von Humboldt II" oder "Dar Młodzieży" aus Polen, dazu Marineschiffe wie der "Tender Werra" oder der Museumsfrachter "Cap San Diego".

AUDIO: Hamburger Hafengeburtstag startet (1 Min) Hamburger Hafengeburtstag startet (1 Min)

Einlaufparade ab 13 Uhr

Um 13 Uhr startete die traditionelle Einlaufparade für den Hamburger Hafengeburtstag. Hamburgs Bürgermeister eröffnete den Hafengeburtstag mit dem traditionellen "anglasen" auf der "Rickmer Rickmers", bei dem eine Schiffsglocke geläutet wird. Danach waren waren Böllerschüsse zu hören. Die Schiffe reagierten auf die Böllerschüsse mit Begrüßungssignalen. Traditionell führt die "Branddirektor Westphal" die Einlaufparade an. Sie wird auch bei NDR.de im Livestream übertragen. Zuvor fand schon um 11 Uhr der ökumenische Eröffnungsgottesdienst in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis statt.

Neu im Programm ist eine Meile der Hafenwirtschaft und ein skandinavisches Fischerdorf, in dem es auch Essen und Getränke gibt. Informationen zum Programm am Sonnabend und Sonntag gibt es hier.

Nina Chuba, Lotto King Karl und Goldkehlchen

Am Abend wird es mit "Elbe in Concert" wieder eine große Bühnenshow auf dem Hafengeburtstag geben. Sie wird wie schon im Vorjahr auf einer riesigen schwimmenden Bühne vor den Landungsbrücken stattfinden.

Dabei werden unter anderem Lotto King Karl, Das Bo, Pohlmann und der Chor Hamburger Goldkehlchen auftreten. Zusätzlich gibt es Musical-Ausschnitte aus "MJ - Das Michael Jackson Musical". Als musikalisches Highlight des Abends gilt der Auftritt von Nina Chuba. Die Sängerin stammt aus Wedel und hatte 2023 mit ihrem Hit "Wildberry Lillet" ihren Durchbruch. Bei "Elbe in Concert" spielt sie zwei exklusive Songs.

Hafengeburtstag-Programm bei NDR.de und im NDR Fernsehen am Freitag 13 Uhr bis 14 Uhr: Moderierter Livestream der Einlaufparade auf NDR.de/Hamburg

Moderierter Livestream der auf NDR.de/Hamburg 18 Uhr bis 18.15 Uhr: Das Hamburg Journal 18 Uhr sendet live vom Hamburger Hafengeburtstag

Das Hamburg Journal 18 Uhr sendet live vom Hamburger Hafengeburtstag 19.30 Uhr: Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag

Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr: Sendung im NDR Fernsehen: Hamburg feiert - der 836. Hafengeburtstag

Umfangreiches Programm bis Sonntag

Bis Sonntag werden insgesamt mehrere Hunderttausend Gäste in Hamburg erwartet. Sie können beim Hafenfest auch in diesem Jahr wieder viel erleben - für die rund vier Kilometer lange Flaniermeile an der Elbe gibt es ein umfangreiches Programm. NDR Hamburg ist Medienpartner der Bühne vor dem Alten Elbtunnel. NDR 90,3 Moderator Philipp von Kageneck präsentiert das Programm "An den Landungsbrücken Open Air" auf der Bühne.

Gäste können auch an Bord der Schiffe gehen

Viele der Schiffe, die beim Hafengeburtstag zu Gast sind, können besichtigt werden. An den Landungsbrücken liegt neben den Großseglern zum Beispiel der Hochseeschlepper "Elbe". Auch ein Shuttle zur "Peking" legt dort ab. An der Überseebrücke, in der Hafencity, im Hafenmuseum, im Hansahafen und im Museumshafen Övelgönne können Besucherinnen und Besucher ebenfalls einen Blick in die Maschinenräume werfen. Öffnungszeiten und Informationen zu den teilweise kostenpflichtigen Besichtigungen sind auf der Seite zu den Schiffsbesichtigungen beim Hafengeburtstag 2025 zu finden.

Straßensperrungen: Anreise mit U- und S-Bahn empfohlen

Da zwischen Fischauktionshalle und Elbphilharmonie viele Straßen gesperrt sind, sollten Besucherinnen und Besucher mit U- und S-Bahn anreisen. Der Hamburger Verkehrsverbund weitet sein Angebot tagsüber und auch nachts aus. Bei den Elbfähren kommt es allerdings zu Einschränkungen.

Live: Wo sind welche Schiffe beim Hafengeburtstag unterwegs?

Wenn Sie die Checkbox anklicken, können Sie mithilfe von Marinetraffic.com die aktuellen Standorte ausgewählter Schiffe sehen, die zum Hafengeburtstag unterwegs sind oder aktuell dort angekommen sind.

