Vierte Corona-Impfung: Für wen ist der Doppel-Booster sinnvoll?

Eine vierte Corona-Impfung kann für ältere Menschen, Immungeschwächte und medizinisches Personal sinnvoll sein. Eine Studie zeigt, dass sich ein ausreichender Impfschutz bei alten Menschen erst nach drei bis vier Impfungen aufbaut.

Zurzeit ist eine dritte Impfung, das sogenannte Boostern, der beste Schutz vor der vorherrschenden Omikron-Variante und einem schweren Covid-19-Krankheitsverlauf. Jetzt ist ein vierte Impfung im Gespräch.

Vierte Impfung für medizinisches Personal

In systemrelevanten Bereichen wie zum Beispiel in Krankenhäusern wird das Personal bereits zum vierten Mal geimpft. Denn angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante ist es wichtig, die Mitarbeiter vor einer Infektion mit Covid-19 zu schützen. Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal dürfen nicht ausfallen, damit das Gesundheitssystem nicht kollabiert. Eine vierte Impfung führt zu einem erneuten Anstieg der Antikörper und das schützt vor einer Ansteckung. Voraussetzung für die vierte Impfung ist, dass die Booster-Impfung mindestens vier Monate zurückliegt. In den Krankenhäusern werden zurzeit nur Impfstoffe verimpft, die sonst verfallen würden.

Vierte Impfung für ältere Menschen sinnvoll

Aber nicht nur für Krankenhausmitarbeitende ist eine vierte Impfung sinnvoll: Vor allem Menschen über 80 Jahre benötigen mindestens eine dritte Impfung, um einen optimalen Schutz zu entwickeln. Eine vierte Impfung kann ebenfalls für sie sinnvoll sein. Das zeigt eine aktuelle Studie der Universität Marburg. Ältere Menschen brauchen mehr Impfungen, um eine gute Immunantwort aufzubauen.

Die Forschenden haben herausgefunden, dass die Probandinnen und Probanden nach der zweiten Impfung weniger Antikörper und T-Lymphozyten als Jüngere nach der zweiten Impfung ausbildeten. Bei 10 Prozent der über Achtzigjährigen ließen sich nach der zweiten Impfung sogar gar keine oder verschwindend wenige Antikörper und T-Lymphozyten nachweisen - während etwas Vergleichbares bei der jüngeren Kontrollgruppe überhaupt nicht vorkam.

Ausreichend Antikörper nach dritter Impfung?

Die Probandinnen und Probanden, die nach der zweiten Impfung kaum eine Immunantwort aufgebaut hatten, wurden nach 16 Wochen mit der dritten Dosis geimpft. Innerhalb von zwei Wochen bildete die Mehrzahl der Nachgeimpften ebenso viele Antikörper wie jüngere Personen nach der zweiten Impfung. Ein Proband jedoch reagierte auch auf die dritte Impfung kaum.

Und die Forscher befürchten, dass der Immunschutz bei älteren Menschen auch nach der dritten Impfung innerhalb weniger Monate nachlassen könnte. Expertinnen und Experten folgern daraus, dass für die über Achtzigjährigen eine vierte Impfung mit dem bisherigen Impfstoff sinnvoll wäre, um ihren Impfschutz wieder auf den immunologischen Stand der Booster-Impfung zu bekommen. Bei Menschen mit schwachem Immunsystem könnte das ebenfalls wichtig sein, denn auch sie zeigen nach der dritten Impfung oft eine unzureichende Immunreaktion.

Erste positive Erfahrungen aus Israel

Bislang hat die Ständige Impfkommission (Stiko) keine Empfehlung für eine vierten Impfung ausgesprochen, da noch zu wenige Daten vorliegen. Es gibt aber erste Erfahrungen aus dem Ausland. Israel verabreichte als erstes Land eine vierte Impfdosis. Alle Erwachsene über 60 und medizinisches Personal sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen bekamen eine vierte Impfung. Nach der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse zeigen sich viele Expertinnen und Experten begrenzt optimistisch. Sie beobachteten, dass die Antikörperspiegel nach der vierten Dosis um etwa das Fünffache anstiegen, in den folgenden Wochen aber auch wieder abfielen.

Vierte Impfung auch für jüngere, gesunde Menschen notwendig?

Bei Menschen aus Risikogruppen könnten regelmäßige Booster-Impfungen sinnvoll bleiben. Bei jüngeren und gesunden Menschen sei laut Expertinnen und Experten künftig aber vorstellbar, dass keine regelmäßige Auffrischungsimpfung mehr nötig sei, solange sich das Virus nicht gravierend verändere.

Welcher Impfstoff für die vierte Impfung?

Offen ist die Frage mit welchem Impfstoff die vierte Impfung zukünftig erfolgen sollen. Im März soll bereits ein an die Virusvariante Omikron angepasster Impfstoff auf den Markt kommen. Expertinnen und Experten wollen dessen Zulassung und erste Studiendaten zur Wirksamkeit erst einmal abwarten. Sie raten, auf keinen Fall mit der dritten Impfung auf den angepassten Omikron-Impfstoff zu warten. Denn schon jetzt schützt eine Booster-Impfung mit einem der bisherigen Impfstoffe gut vor schweren Verläufen.

US-Militär forscht an Universal-Impfstoff gegen verschiedene Varianten

Statt sich in Zukunft alle vier bis sechs Monate erneut gegen neue Varianten impfen zu lassen, wäre ein Impfstoff sinnvoll, der gegen verschiedene Coronavirus-Varianten wirkt. Das Grundprinzip eines solchen Universal-Impfstoffs: Das Vakzin enthält nicht nur Informationen zu einer, sondern zu mehreren Virus-Varianten, beispielsweise zu Delta, Omikron, aber auch zum SARS-1-Virus. Das Immunsystem reagiert darauf und bildet Antikörper, die gleichzeitig mehrere Varianten erkennen und bekämpfen können. Ein solcher Impfstoff könnte umfassender auch vor neuen Mutationen schützen.

Zurzeit arbeiten beispielsweise Forschende des US-Militärs an einem Impfstoff, der gegen verschiedene Coronavirus-Varianten im Tierversuch wirksam war. Dazu wurden sogenannte Ferritin-Nanopartikel mit entsprechenden Spike-Proteinen der Corona-Viren kombiniert. Das Ergebnis: Es zeigte sich eine neutralisierende Wirkung gegen die Alpha-, Beta-, Gamma- und Deltavariante und sogar gegen das SARS-1-Virus. Zukünftig gelingt es vielleicht, Impfstoffe so zu designen, dass das Immunsystem gegen verschiedene Mutationen mit nur einer Impfung gewappnet ist.

