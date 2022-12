RSV: Welche Symptome hat die Atemwegsinfektion?

Grundsätzlich kann man sich in jedem Alter mit RS-Viren infizieren. Eine langfristige Immunität besteht nicht. Vor allem Erwachsene mit regelmäßigem Kontakt zu Kleinkindern infizieren sich häufig mehrfach.

Vor allem für Frühgeborene und Kinder mit Lungen-Vorerkrankungen oder bestimmten Herzfehlern ist RSV besonders gefährlich. Aber auch alle Menschen mit einer Immunschwäche oder bei denen das Immunsystem durch Medikamente unterdrückt wird, sind gefährdet. Ein erhöhtes Risiko haben laut RKI zudem Erwachsene mit Vorerkrankungen der Lunge oder des Herzens. Unter den betroffenen Kindern, die wegen RSV im Krankenhaus behandelt werden müssen, sind etwa doppelt so häufig Jungen wie Mädchen.

Die Ansteckung erfolgt meist durch Tröpfcheninfektion. Laut RKI nimmt man an, dass eine Übertragung zudem indirekt über Hände, Gegenstände und Oberflächen möglich ist.

RS-Viren sind weltweit verbreitet und zählen vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern zu den häufigsten Erregern von Atemwegsinfektionen. In Mitteleuropa tritt RSV vor allem in den Monaten November bis April auf, in den übrigen Monaten eher sporadisch. Der Höhepunkt der RSV-Saison liegt meist im Januar und Februar, seltener - wie dieses Jahr - auch im November und Dezember.