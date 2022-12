RS-Virus: Welche Symptome verursacht die Atemwegsinfektion?

Das Respiratorische Synzytial-Virus befällt die oberen und unteren Atemwege. Besonders bei Frühgeborenen, Säuglingen und Kleinkindern ist es der häufigste Erreger von Atemwegsinfektionen. Da bei ihnen das Immunsystem noch nicht vollständig ausgebildet ist, kommt es immer wieder zu schweren Verläufen bis hin zum Tod. Gefährdet sind auch Menschen mit Immunschwäche oder unterdrücktem Immunsystem, während eine RSV- Infektion bei gesunden Jugendlichen und Erwachsenen meist harmlos verläuft. Weil das RSV in der kalten Jahreszeit gehäuft auftritt und nahezu identische Symptome aufweist, ähneln RSV-Erkrankungen der Grippe (Influenza).

Die Symptome einer RSV-Infektion können unterschiedlich stark sein - von einer einfachen Atemwegserkrankung mit Husten, Schnupfen und etwas Fieber bis hin einer schweren beatmungspflichtigen Lungenentzündung (Pneumonie). Die Infektion kann aber auch ganz ohne Symptome (asymptomatisch) verlaufen. Vor allem bei Säuglingen in den ersten Lebensmonaten kann eine Infektion mit dem RSV zu einer gefährlichen Bronchitis, Lungenentzündung oder einer gleichzeitigen Entzündung von Luftröhre und Bronchien (Tracheobronchitis) führen. Zu Beginn der Infektion treten Schnupfen, trockener Husten und manchmal eine Rachenentzündung auf. Nach ein bis drei Tagen können auch die unteren Atemwege (Bronchien, Lunge) betroffen sein - mit stärkerem, produktivem Husten, Kurzatmigkeit bis hin zur Atemnot. Dabei kann sich der Allgemeinzustand stark verschlechtern: Betroffene mögen nicht trinken oder essen, müssen sich übergeben, sind geschwächt - und leiden unter Kurzatmigkeit bis hin zur Atemnot. Bei einem schwerem Verlauf kann es zur Verengung und Verschleimung der Bronchien kommen, was das Ausatmen erschwert ("stille Obstruktion") - hinzu kommt eine beschleunigter Atmung und schlechte Sauerstoffsättigung mit bläulicher Verfärbung der Haut. Da sich die Symptome der Betroffenen stark unterscheiden und sich rasch verschlechtern können, müssen Betroffene wiederholt einem Arzt vorgestellt beziehungsweise im Krankenhaus stationär beobachtet werden.

Die Übertragung von RS-Viren erfolgt meistens durch Tröpfcheninfektion. Die Viren gelangen über die Bindehaut der Augen oder die Nasenschleimhaut in den Körper. Es wird vermutet, dass eine Infektion auch über kontaminierte Gegenstände, Oberflächen und Hände erfolgen kann. Das Virus kann in Husten- oder Schnupfensekret zum Beispiel 20 Minuten auf Händen, 45 Minuten auf Papierhandtüchern und bis zu mehreren Stunden auf Kunststoffoberflächen überleben. Auch Menschen ohne oder mit nur wenigen Symptomen können das Virus übertragen - und auch Kinder, die schon eine sogenannte passive Impfung erhalten haben. Grundsätzlich kann man sich in jedem Alter mit RS-Viren infizieren. Eine langfristige Immunität besteht nicht. Vor allem Erwachsene mit regelmäßigem Kontakt zu Kleinkindern infizieren sich häufig mehrfach.