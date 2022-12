Umfrage: Lage auf Kinder-Intensivstationen "katastrophal" Stand: 01.12.2022 07:42 Uhr Intensiv- und Notfallmediziner schlagen bei ihrem Jahreskongress in Hamburg Alarm. Die Lage in den Kinderkliniken - und insbesondere auf den Intensivstationen - sei "katastrophal", so die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI).

Nach einer aktuellen Umfrage sind in ganz Deutschland im Moment nur 83 Betten auf Kinderintensivstationen frei. Das ist weniger als ein freies Bett pro Klinik, wie eine aktuelle DIVI-Umfrage ergab. Mit der Lage der Notfall- und Intensivmedizin beschäftigt sich derzeit ein Kongress im Hamburger CCH. Insgesamt sind weit mehr als 5.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Die Mediziner beklagen hohen Personalmangel und fordern bessere Arbeitsbedingungen in den Kinderkliniken.

Deutlicher Anstieg von RSV-Fällen an Hamburgs Kinderkliniken

Auch ein Thema auf dem Kongress waren zum Start die vielen RSV-Erkrankungen, die sich gerade vor allem unter Kleinkindern verbreiten und auch Kinderkliniken in Hamburg an ihre Belastungsgrenzen bringen. RSV steht für Respiratorisches Synzytial-Virus - es geht um ein Virus, das die Atmung betrifft. Es ist ein bekanntes Virus, zum Problem wird es jetzt, weil es derzeit mit aller Wucht kommt und viele Kinder gleichzeitig erkranken. Gesundheitsexperten und -expertinnen vermuten, dass sich viele Kleinkinder aufgrund der allgemeinen Maskenpflicht und der Corona-Lockdowns in den Jahren zuvor seltener mit dem RS-Virus angesteckt hatten - und viele die Infektion jetzt "nachholen".

Wilhelmstift: Patientenzahl nahezu verdoppelt

Im Katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelmstift wurden von Ende Oktober bis Ende November mehr als 4.900 Kinder behandelt, damit habe sich die Patientenzahl nahezu verdoppelt. "Teilweise haben wir kein freies Bett für ein krankes Kind und versuchen dann, in andere Kinderkliniken zu verlegen", sagte eine Sprecherin. In den meisten Fällen könnten die Kinder aber wieder nach Hause geschickt werden. "Einen geringen Anteil an Kindern nehmen wir stationär zur weiteren Beobachtung auf." Einige bekommen unterstützend Sauerstoff zugeführt.

Auch im Altonaer Kinderkrankenhaus ist der Andrang von Eltern mit ihren Kindern sehr groß. "Viele Kinder müssen überwacht werden, bekommen Sauerstoff und haben aufgrund ihrer Atemnot einen sehr hohen pflegerischen Betreuungsbedarf", sagte der leitende Arzt der Pädiatrie, Kinderpneumologie und Allergologie, Prof. Philippe Stock.

Kinder-UKE: Versorgung sichergestellt

Das Kinder-UKE des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) verzeichnet ebenfalls zurzeit eine erhöhte Anzahl von kleinen Kindern mit Atemwegsinfektionen. "Die Intensität der Erkrankungswelle, die andere Bundesländer aktuell berichten, sehen wir im Kinder-UKE bisher noch nicht", sagte Prof. Jun Oh, Vize-Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit dem RS-Virus im Kinder-UKE sei derzeit sichergestellt.

Eltern sollten bei Anzeichen einer Infektion der oberen Luftwege frühzeitig einen Kinderarzt aufsuchen, um überprüfen zu lassen, ob eine Infektion mit dem RS-Virus vorliegt, sagte Oh. Vor allem Familien mit Neugeborenen und Kleinkindern sollten die bisher geltenden Hygienemaßnahmen weiter einhalten, um schwere Verläufe zu vermeiden.

