Phäochromozytom: Symptome, Diagnose und Behandlung Stand: 16.03.2024 23:50 Uhr Als Phäochromozytom wird ein hormonproduzierender Tumor bezeichnet, der sich meist in der Nebenniere bildet. Häufige Symptome sind Bluthochdruck, Kopfschmerzen oder Schwitzen. Mehr zu Ursache, Diagnose und Behandlung.

Das Phäochromozytom ist ein in der Regel gutartiger Tumor, der sich meistens im Nebennierenmark entwickelt. In nur wenigen Fällen (10 bis 15 Prozent) bildet sich ein Phäochromozytom außerhalb der Nebennieren an einem Nervenknoten (Ganglion) im sympathischen oder parasympathischen Nervensystem. Dann ist von einem Paragangliom die Rede.

Symptome: Bluthochdruck häufig, Herzinfarkt möglich

Die Tumore produzieren große Mengen an sogenannten Katecholaminen. Das sind Stresshormone wie Adrenalin oder Noradrenalin, die den Blutdruck in die Höhe treiben. Die meisten Menschen mit Phäochromozytom leiden unter sporadischem oder dauerhaftem Bluthochdruck. Weitere Anzeichen für eine Erkrankung können sein:

Kopfschmerzen

Schwindel

Herzrhythmusstörungen

Schwitzen

Müdigkeit

Übelkeit

Gewichtsverlust

Angstzustände

erhöhter Blutzuckerspiegel

Langfristig kann der Bluthochdruck das Herz-Kreislauf-System schädigen. Der hormonelle Stress setzt dem Herzmuskel zu, überfordert das Gewebe und löst so eine Pumpschwäche aus. Auch Herzinfarkte, Schlaganfälle beziehungsweise Hirninfarkte können als Folge eines Phäochromozytoms auftreten.

Daneben gibt es aber auch zahlreiche Fälle, bei denen sich der Tumor nicht durch körperliche Anzeichen bemerkbar macht.

Ursache und Häufigkeit des Phäochromozytoms

Etwa jedes dritte Phäochromozytom ist genetisch bedingt. So kann der Tumor zum Beispiel bei den Erbkrankheiten Von-Hippel-Lindau-Syndrom, multiple endokrine Neoplasie Typ 2 (MEN 2) und Neurofibromatose Typ 1 auftreten. Doch häufig ist die Ursache für die Entstehung des Tumors unbekannt. Fachleute sprechen dann von einem sporadischen Phäochromozytom.

Schätzungen zufolge erkranken pro Jahr ungefähr zwei von einer Million Einwohnern an diesem Tumor, der schwierig zu diagnostizieren ist und daher oft lange unentdeckt bleibt. Prinzipiell können Menschen jeglichen Lebensalters betroffen sein, besonders häufig tritt der Tumor aber zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr auf.

Diagnose durch Blut- und Urinuntersuchungen

Um einem Phäochromozytom auf die Spur zu kommen, werden Blut oder Urin auf die Abbauprodukte von Adrenalin und Noradrenalin untersucht. Weitere Untersuchungen sind Ultraschalluntersuchung (Sonografie), Computertomografie (CT), Magnetresonanztomografie (MRT), Positronenemissionstomografie in Kombination mit einer Computertomografie (PET-CT), Szintigrafie und eine Genomanalyse auf erbliche Ursachen.

Behandlung: Minimal-invasiver Eingriff kann helfen

Die Behandlung der Wahl ist die operative Entfernung des Tumors. In der Regel wird sie minimal-invasiv mittels einer Bauchspiegelung (Laparoskopie) durchgeführt. Gelingt der Eingriff, ist die Prognose meist günstig: Der Blutdruck normalisiert sich und die Beschwerden verschwinden. Allerdings kann ein Phäochromozytom zurückkehren, deshalb sind lebenslange jährliche Kontrollen sehr wichtig.

Nur in seltenen Fällen (etwa zehn Prozent) ist ein Phäochromozytom bösartig. Entscheidend für den Verlauf ist dann - wie bei allen Krebsarten - dass der Tumor rechtzeitig entdeckt und behandelt wird. Haben sich bereits Metastasen gebildet, sinken die Heilungschancen.

Expertinnen und Experten zum Thema

Priv.-Doz. Dr. Sebastian A. Philipp, Elbe Klinikum Stade Chefarzt und Ärztlicher Direktor

FESC, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und internistische Intensivmedizin, Hypertensiologe

Klinik für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin

Bremervörder Straße 111

21682 Stade Dr. Hanno Grahn, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Oberarzt

Leiter Heart Failure Unit (HFU)

Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie

Universitäres Herz- und Gefäßzentrum Hamburg

Klinik und Poliklinik für Kardiologie

Martinistraße 52

20246 Hamburg Priv.-Doz. Dr. Anne Lautenbach, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Oberärztin

Fachärztin für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie

Zentrum für Innere Medizin

III. Medizinische Klinik und Poliklinik (Nephrologie/Rheumatologie/Endokrinologie)

Martinistraße 52

20246 Hamburg

Weitere Informationen Abenteuer Diagnose Abenteuer Diagnose stellt spannende Geschichten von Patientinnen und Patienten vor - im Film und als Podcast. mehr

Dieses Thema im Programm: Visite | 19.03.2024 | 20:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Seltene Krankheiten Bluthochdruck