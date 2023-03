Kohlrabi kochen und lecker zubereiten Stand: 13.03.2023 11:22 Uhr Ob roh oder gekocht: Mit seinem süßlich-nussigen Aroma ist Kohlrabi ein vielseitiges und zugleich gesundes Gemüse. Ideen für die Zubereitung der Knollen, leckere Rezepte sowie Tipps für den Anbau im Garten.

Kalorienarm, aromatisch und gesund: Als regionales Gemüse zählt Kohlrabi in Deutschland zu den beliebtesten Gemüsesorten. Die zarten Knollen lassen sich sehr vielseitig in der Küche verwenden, schmecken sowohl roh als auch gekocht. Im Handel sind meist die blassgrünen Knollen erhältlich, auf Wochenmärkten finden sich aber auch zartrosa oder lilafarbene Sorten. Hellgrüner Kohlrabi schmeckt mild und leicht süßlich, Kohlrabi mit lila Schale besitzt ein stärkeres Kohl-Aroma.

Kohlrabi einkaufen und im Kühlschrank lagern

Kohlrabi ist bei uns das ganze Jahr über erhältlich, ab Juni bis Oktober kommt er in Deutschland aus dem Freiland. Beim Einkauf möglichst kleine Knollen wählen, sie haben eine zartere Konsistenz und einen milderen Geschmack als große. Außerdem sind sie seltener holzig. Beim Kauf sollte die Schale glatt und ohne Risse sein, denn dahinter befinden sich holzige Stellen. Kohlrabi möglichst immer mit Laub kaufen: Wurden die Blätter bereits entfernt, waren sie womöglich welk und die Knolle ist nicht mehr frisch. Außerdem lassen sich die Blätter als Gemüse oder Kraut verwenden. Sie sollten beim Kauf noch knackig sein.

Im Kühlschrank hält sich Kohlrabi etwa eine Woche frisch. Vorher die Blätter entfernen und getrennt von den Knollen in einem Plastikbeutel aufbewahren.

Kohlrabi schälen und als Rohkost oder Salat zubereiten

Zum Zubereiten den Kohlrabi zunächst mit einem Sparschäler oder einem Messer schälen und das Wurzelende abschneiden, das leicht holzig sein kann. Als Rohkost schmeckt Kohlrabi in Stifte geschnitten oder auch geraspelt als Salat, etwa mit Radieschen und Möhren. Auch die zarten Kohlrabi-Blätter eignen sich gut als Salat: Klein gehackt mit Frischkäse, Zitronenabrieb, Pfeffer, Salz und Öl ergeben sie einen leckeren Kräuter-Dip.

Weitere Informationen Rezepte mit Kohlrabi Kohlrabi ist gesund und kann auf vielfältige Art und Weise zubereitet werden - etwa als Salat, Suppe oder Lasagne. mehr

Kohlrabi kochen: Lecker als Auflauf oder gebraten

Je nach Geschmack kann man Kohlrabi aber auch in Salzwasser etwa zehn Minuten garen und beispielsweise als Beilage mit einer hellen Soße servieren. Wer mag, kann die Knollen auch im Ganzen garen und danach aushöhlen und nach eigenem Geschmack füllen. Ebenfalls lecker schmeckt Kohlrabi in Scheiben geschnitten, paniert und in der Pfanne angebraten. Dafür die Scheiben vorher nach Belieben kurz andünsten.

Für einen Auflauf den Kohlrabi kurz vorkochen und nach Belieben kombiniert mit gegarten Kartoffeln oder anderem Gemüse in eine Auflaufform füllen. Mit einer Eiersahne übergießen und im Ofen mit Käse überbacken.

Wenig Kalorien, viele gesunde Vitamine

Kohlrabi ist leicht verdaulich und meist gut bekömmlich. Wer das Gemüse roh nicht verträgt, kann die Knolle kurz abbrühen, das macht ihn noch bekömmlicher. Das Gemüse enthält zudem fast kein Fett und kaum Kalorien. Wie in anderen Kohlsorten auch, steckt in den Knollen viel Vitamin C, außerdem die Vitamine A, B1, B2, B3 (Niacin), B7 (Biotin) und K sowie Folsäure (Vitamin B9).

Außerdem liefert Kohlrabi Kalzium für den Knochenaufbau, Eisen für die Blutbildung und Magnesium für Muskeln und Herz. Die in der Knolle enthaltenen Senföle unterstützen die Abwehrkräfte, beruhigen Magen und Darm. Sie bleiben am besten erhalten, wenn das Gemüse roh verzehrt wird.

Besonders viele Vitamine und Mineralstoffe stecken in den Blättern, zum Beispiel Vitamin A und C, Kalium für den Wasserhaushalt und Phosphor als Baustein für Zähne und Knochen.

Kohlrabi im Garten anpflanzen

Kohlrabi zählt zu den anspruchslosen Gemüsepflanzen und lässt sich daher auch gut selbst im Garten anbauen. Er lässt sich auf der Fensterbank vorziehen und kann ab April ins Freiland. Wichtig ist, ihn regelmäßig zu wässern, da die Knollen sonst holzig werden können.

Weitere Informationen Kohl: Das gesunde Gemüse richtig zubereiten Kohl ist in einer Vielzahl von Sorten erhältlich. Tipps zu Kauf und Lagerung sowie Ideen zur Zubereitung und Rezepte. mehr Gemüse: Welche Blätter sind essbar? Die essbaren Blätter von Gemüse wie Radieschen, Möhren, Kohlrabi und roter Bete sind lecker und gesund. Andere Gemüseblätter können jedoch Giftstoffe enthalten. mehr

Dieses Thema im Programm: DAS! | 18.11.2022 | 18:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Warenkunde