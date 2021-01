Corona: Wie wirkt die Impfung? Stand: 19.01.2021 09:55 Uhr Die Impfung gegen das Corona-Virus: Einige können es kaum abwarten geimpft zu werden, andere haben Vorbehalte oder sogar Angst. Wie wirkt die Impfung und welche Nebenwirkungen gibt es?

Viele Menschen warten sehnsüchtig auf ihren Corona-Impftermin, denn sie wissen: Nur die Impfung kann die Krise beenden. Andere jedoch haben Vorbehalte. Die sind aber unbegründet, wenn man versteht wie die Impfung funktioniert.

Was wird eigentlich gespritzt?

Das Corona-Virus besitzt an der Außenhülle sogenannte Spike-Proteine. Über sie dringt das Virus in die menschliche Zelle ein. Im Innern des Virus liegt sein Erbgut, also der Bauplan für das Virus: die mRNA. Für die Impfung wird nur der Teil des Bauplans isoliert, der für das Spike-Protein zuständig ist. Diesen Teil der mRNA können Forscher vervielfältigen und mit Fett umhüllen - das ist der Impfstoff, der in den Arm injiziert wird. Die Zellen rund um die Einstichstelle enthalten nach der Impfung den Bauplan für das Spike-Protein und fangen an, es zu produzieren und freizusetzen.

Das Gute an dieser Impfung ist, dass das Spike-Protein allein völlig ungefährlich ist – und der Bauplan für den Rest des Virus gar nicht gespritzt wird. Das ist ein enormer Vorteil gegenüber herkömmlichen Impfungen mit toten oder abgeschwächten Viren.

Welche Nebenwirkungen gibt es?

Das Immunsystem erkennt die produzierten Spike-Proteine als fremd und beginnt damit, passende Antikörper zu bilden. Die Abwehrkräfte zu mobilisieren, dauert ein paar Tage. In dieser Zeit merken manche Menschen, dass ihr Körper arbeitet: Der geimpfte Arm schmerzt, manche fühlen sich schlapp oder bekommen leichtes Fieber. Das zeigt: Das Immunsystem ist aktiv. Das kann unangenehm sein, aber die Alternative zur Impfung ist eine Krankheit, deren Symptome wesentlich schlimmer sind als die Nebenwirkungen. Kommt man nach der Impfung mit Coronaviren in Kontakt, erkennt das Immunsystem das Virus anhand des Spike-Proteins sofort und bekämpft es, bevor es sich im Körper ausbreiten kann.

Nebenwirkungen wie bei der Impfung gegen Schweinegrippe?

Viele haben Angst vor Nebenwirkungen - wie sie beispielsweise bei der Impfung gegen die Schweinegrippe H1N1 2010 aufgetreten sind: Einige Wochen nach dieser Impfung litten einige Menschen unter der Schlafkrankheit (Narkolepsie). Allerdings war Narkolepsie auch ein Symptom der Schweinegrippe selbst. Sie betrifft aber nur Menschen, die eine genetische Veranlagung dazu haben.

Darum litten nur sehr wenige Menschen unter dieser Nebenwirkung. Die Fälle traten zudem innerhalb von sechs Wochen nach der Impfung auf. Das war auch bei allen Impfungen so, bei denen es jemals Langzeitwirkungen gab: Sie haben sich in der Regel innerhalb von spätestens acht Wochen gezeigt.

Langzeitfolgen nach der Impfung sind extrem selten

Das ist der Grund, weshalb man bei Coronavirus-Impfungen vor der Zulassung mehr als zwei Monate abwartete. Anders als ein Medikament kann eine Impfung sich nämlich nicht über Wochen im Körper anreichern, sondern wird schnell wieder abgebaut. Einmal verabreicht, zeigt sie rasch ihre Wirkung und gegebenenfalls auch Nebenwirkungen. Langzeitfolgen sind also nicht deshalb schwer aufzuspüren, weil sie erst spät eintreten, sondern weil sie extrem selten sind.

Ist der Impfstoff ausreichend getestet?

Viele Menschen fürchten den Impfstoff auch, weil die Zeit bis zur Zulassung viel kürzer war, als bei anderen Impfstoffen. Doch die verkürzte Frist hat einen einfachen Grund: Während der Pandemie haben sich auf der ganzen Welt gleichzeitig sehr viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Es hat also nicht lange gedauert, bis man gesehen hat, dass sich unter den Studienteilnehmern fast ausschließlich diejenigen Menschen infiziert haben, denen eine Scheinimpfung ohne Wirkstoff (Placebo) gespritzt wurde. Es wurden außerdem viel mehr Menschen gleichzeitig in Studien geimpft und untersucht, denn es stand mehr Geld für Studien zur Verfügung.

