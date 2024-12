Gute Vorsätze: Mit den Ernährungs-Docs gesund ins neue Jahr Stand: 20.12.2024 13:06 Uhr | vom Norddeutscher Rundfunk-Logo Perfekter Baum, perfektes Essen, perfekte Silvesterparty. Der Jahreswechsel setzt viele Menschen unter Druck. Die Ernährungs-Docs Silja Schäfer und Matthias Riedl verraten, wie sie gut durch diese Zeit kommen.

Was sind eure Tipps, um möglichst gesund und stressfrei durch die Feiertage zu kommen?

Dr. Matthias Riedl:



Rechtzeitig eine Checkliste anlegen und Stück für Stück abarbeiten. Das verhindert unnötige Hektik.

Auszeiten, Entspannung und Sport in den Kalender am besten fest eintragen. Das verhindert Überlastung und Stress.

Wichtig finde ich auch, gerade zu Weihnachten nicht zu perfektionistisch zu sein.

Dr. Silja Schäfer:



Jetzt und auch an den Feiertagen Vitamin D zu einer Mahlzeit einnehmen.

Täglich sechs Stunden Mobiltelefon auf „Nicht stören“-Modus schalten.

Ausschlafen und lange Waldspaziergänge!

Viele Äpfel im Haus haben und täglich mindestens einen davon essen (An apple a day keeps the doctor away).

Was darf für euch beim Weihnachtsfest nicht fehlen?

Dr. Matthias Riedl: Familie, Freunde und ein tolles Weihnachtsmenü mit Rotkohl. Natürlich schöne Kerzen, ein schöner großer selbstgemachter Adventskranz, selbstgebackene Plätzchen und kleine Geschenke. Ein schöner Weihnachtspaziergang rundet alles ab.

Dr. Silja Schäfer: Plätzchen (nicht Kekse!): Kokosmakronen mit Marzipan und Vanillekipferl mit „ehrlicher“ Butter. Die Christmette beziehungsweise der Weihnachtsgottesdienst. Und mindestens zehn verschiedene Weihnachtslieder singen.

Was sind eure persönlichen Vorsätze fürs neue Jahr?

Dr. Mattias Riedl: Mein alter Vorsatz für 2024 ist auch mein Neuer: Weniger fremdbestimmtes Arbeiten, mehr Hoheit über den Terminkalender. Man kann es nicht allen recht machen. Ich werde auch versuchen, Hektik aus dem Leben möglichst fernzuhalten. Und ganz privat: Portugiesisch und meine Surfskills verbessern.

Dr. Silja Schäfer: Mehr Ernährungs-Doc-Rezepte nachkochen und mit neuen Kandidat:innen wieder großartige Ernährungsgeschichten kreieren.

Was sind eure Tipps, um gesund in das neue Jahr zu starten?

Dr. Matthias Riedl: Drei Dinge brauchen wir und gesund ins Jahr zu starten:



Sport,

guter Schlaf

das richtige Essen.

Das bekommt man gut hin, wenn man seine Rituale checkt und verbessert. Sport fest im Kalender integrieren, 500 g Gemüseziel einhalten und analysieren, was den gesunden Schlaf stört: Langes Fernsehen, Bildschirmarbeit am Abend, Kaffee, Tee, spätes Essen oder Arbeiten. Dann sollte es mit dem Schlaf auch klappen. Wer [noch] keinen Sport macht, überlegt am besten, mit wem gemeinsam Bewegung am meisten Spaß macht oder ob eine frühere sportliche Betätigung ein Revival erfahren kann.

Dr. Silja Schäfer:

„Dry January“ mal selbst ausprobieren, um dann im „No sugar February“ aufzublühen …

Die neuen Ernährungs-Doc-Folgen im Kalender eintragen, anschauen und Tipps für sich entdecken.

Den „Mehr Gemüse Masterplan“ nutzen und nachkochen.

