Süße Rezepte für Weihnachten von den Ernährungs-Docs

Viele möchten Zucker sparen, aber in der Weihnachtszeit fällt das doppelt schwer - so viele leckere Verlockungen! Die Docs versichern: Es darf auch mal etwas Süßes sein. Ja, auch mit Zucker. Nur halt in kleinen Mengen. Wir haben ein paar Rezepte zum Genießen zusammengestellt.