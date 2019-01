Stand: 16.01.2019 09:11 Uhr

Gesunden Chicorée lagern und zubereiten

Chicorée führt im wahrsten Sinn des Wortes ein Schattendasein: Er wächst im Dunkeln, verträgt kein Sonnenlicht und ist bei Verbrauchern in Deutschland eher unbeliebt. Pro Person essen sie durchschnittlich nur 300 Gramm im Jahr. Dabei steckt im Chicorée viel Gesundes: Seine Bitterstoffe sind gut für Verdauung, Stoffwechsel und Kreislauf. Er ist reich an Kalium, Folsäure und Zink, liefert auch die Vitamine A, B und C. 100 Gramm Chicorée haben nur 16 Kilokalorien, aber sehr viel Inulin. Der Ballaststoff ist gut für die Darmflora, macht lange satt und lässt den Blutzuckerspiegel nur sehr langsam ansteigen.

Küchen-ABC: Chicorée - nicht nur für den Salat Mein Nachmittag - 15.01.2019 16:20 Uhr Chicorée ist sehr kalorienarm und reich an Vitamin-, Mineral- und Ballaststoffen. Küchenmeister Hannes Schröder nutzt ihn für einen Salat und karamellisiert ihn als Nachtisch.







Saison-Gemüse: Blattsprosse wachsen aus Rüben

Chicorée hat von Oktober bis Mai Saison. Die Rüben (Zichorienwurzeln) werden geerntet, aufbereitet und kommen ins Kühllager. Dort halten sie bei null Grad eine Art künstliche Winterruhe. Der Chicorée wird in Kisten gesetzt, in denen die Rüben stehen, bis der Chicorée-Spross aus den Zichorienwurzeln wächst. Nach etwa 24 Tagen ist der Chicorée ausgewachsen. Dann wird er vorsichtig geerntet, gesäubert und in Lichtschutzpapier verpackt.

Chicorée kaufen und aufbewahren

Chicorée darf kurze Zeit ans Licht, sonst verfärbt er sich und wird schnell sehr bitter und ungenießbar. Beim Kauf darauf achten, dass er keine welken Außenblätter oder braune Stellen hat. In ein feuchtes Küchentuch eingewickelt, bleibt Chicorée im Kühlschrank eine Woche frisch. Er ist ganz schnell und einfach zubereitet. Bei bitterstoffarmen Sorten muss man nicht einmal den Strunk herausschneiden.

Neue Züchtung: Roter Chicorée

Chicorée kann man roh als Salat essen, er schmeckt aber auch gut gedünstet oder überbacken. Seit einiger Zeit gibt es auch roten Chicorée. Dabei handelt es sich um eine Züchtung, bei der Chicorée mit Radicchio gekreuzt wurde. Die noch seltene Sorte soll einen feinen Geschmack und deutlich weniger Bitterstoffe haben.

Zichorienwurzeln waren früher Kaffeeersatz

Gemahlene Zichorienwurzeln wurden früher als Kaffeeersatz verwendet. Auch heute noch ist das Pulver in Getreidekaffee enthalten. In der Volksheilkunde war ein Aufguss aus geraspelten Chicorée-Rüben ein beliebtes Magenmittel. Die Bitterstoffe halfen bei Appetitlosigkeit und Verdauungsbeschwerden.

