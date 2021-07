Stand: 09.07.2021 11:12 Uhr Die wichtigsten Fakten zu den Coronavirus-Varianten

In Deutschland kursieren unterschiedliche Mutationen des Coronavirus. Seit Juni 2021 werden sie nach den Buchstaben des griechischen Alphabets benannt. Das soll eine Stigmatisierung der Länder verhindern, in denen die Mutationen zuerst aufgetaucht waren. In Deutschland herrscht laut Robert Koch-Institut seit Ende Juni die Delta-Variante vor. Sie verdrängt die zuvor verbreitete Alpha-Mutation. Beide gelten als ansteckender als das Ursprungsvirus. Alle Impfstoffe, die aktuell in Deutschland zur Verfügung stehen, sind nach derzeitigen Erkenntnissen aber gegen die neuen Varianten wirksam.

Delta-Variante (B.1.617.2) Diese Variante wurde erstmals im Oktober 2020 in Indien nachgewiesen und breitet sich derzeit in vielen Ländern stark aus. Seit Ende Juni macht sie in Deutschland die überwiegende Zahl der Neuinfektionen aus. Erste Erkenntnisse aus Großbritannien weisen darauf hin, dass die Delta-Variante ansteckender ist als die Alpha-Mutation. Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass vollständig Geimpfte auch bei Delta einen hohen Schutz gegen eine Covid-19-Erkrankung und schwere Verläufe haben. Bei unvollständig Geimpften soll das nicht der Fall sein. Alpha-Variante (B.1.1.7) Im Dezember 2020 berichteten britische Behörden von dieser Virusvariante, die erstmals im September 2020 in Großbritannien nachgewiesen wurde. Sie ist leichter von Mensch zu Mensch übertragbar als die zuvor zirkulierenden Varianten, sodass ihre Ausbreitung schwerer einzudämmen ist. Es gibt Hinweise darauf, dass die Sterblichkeit bei einer Infektion mit der Variante Alpha höher ist - in allen Altersgruppen. Hinweise darauf, dass Impfstoffe bedeutend schlechter wirken, gibt es bislang allerdings nicht. Beta-Variante (B.1.351) Über diese Virusvariante, die zuerst in Südafrika nachgewiesen wurde, wurde ebenfalls erstmals im Dezember 2020 berichtet. In Deutschland gab es bisher nur wenige Nachweise. Mehrere Studien deuten darauf hin, dass Geimpfte oder Genesene, die mit der ursprünglichen Corona-Variante infiziert waren, weniger gut gegen die Beta-Mutation geschützt sind. Zudem gibt es Hinweise, dass auch sie ansteckender ist als das Ursprungsvirus. Gamma-Variante (P.1) Diese Variante wurde erstmals im brasilianischen Bundesstaat Amazonas nachgewiesen und ähnelt in ihrer Mutation der Beta-Variante. Beide kommen in Deutschland bisher kaum vor. Auch für die Gamma-Variante wird angenommen, dass sie ansteckender ist als das Ursprungsvirus. Zudem deuten experimentelle Daten darauf hin, dass Antikörper, die sich bei Geimpften und Genesenen gebildet haben, weniger wirksam gegen die Variante Gamma sind.

