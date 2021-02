Stand: 03.04.2020 10:00 Uhr Die Bewegungstipps zum Nachlesen

"Schritt für Schritt gesund und fit werden": Unter diesem Motto helfen Kardiologin Dr. Melanie Hümmelgen, Sportmediziner Dr. Helge Riepenhof und Orthopäde Dr. Christian Sturm in ihren Sendungen Menschen, die an massiven Gesundheitsproblemen fast verzweifeln.

Bewegung ist Medizin. Und jede(r) soll davon profitieren können: Deshalb zeigt Physiotherapeutin Svea Köhlmoos die besten Übungen in Videos zum Nachmachen - zu finden auf der NDR Homepage, in der ARD Mediathek und in der Playlist der Bewegungs-Docs auf YouTube.

Jetzt gibt es die Bewegungstipps auch zum Nachlesen: 176 Seiten mit ärztlich fundiertem Gesundheitsrat, Aufklärung über Fitnessmythen, Motivationstipps und großem Praxisteil.

Die Bewegungs-Docs - Bewegung als Medizin: Schritt für Schritt gesund und fit werden, 24,99 Euro. ISBN-13: 978-3965840270. Erhältlich im Buchhandel und im NDR Shop.

