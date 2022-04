Buch-Tipp: Simpel mit Sampl Stand: 26.04.2022 18:53 Uhr Dass gesunde Ernährung eine wirklich simple und geschmackvolle Sache sein kann, beweisen Thomas Sampl und Madlen Zeller regelmäßig in der NDR-Visite. Ihre besten Tipps und Rezepte sind jetzt als Kochbuch erhältlich.

Seit sieben Jahren ist der Hamburger Spitzenkoch bei Visite gemeinsam mit Medizinjournalistin Madlen Zeller für das leibliche Wohl zuständig. Gemeinsam zeigen die beiden, wie leicht es ist, gesund und lecker mit saisonalen heimischen Produkten zu kochen. Nicht nur für Visite-Fans gibt es die besten Tipps und Rezepte nun in einem Kochbuch.

Für jede Jahreszeit werden sechs Produkte mit ihren Gesundstoffen ausführlich porträtiert und vielfältig in der Küche verwendet. Spargel und Erdbeeren im Frühjahr sind genauso dabei wie Tomaten und Gurken im Sommer, Quitten und Kürbis im Herbst sowie Beten und Grünkohl im Winter. Meist spielen sie die wichtigste Rolle in Hauptgerichten, treten aber auch in köstlichen Desserts oder saftigen Gemüsekuchen auf.

Die Autoren

Thomas Sampl ist eine feste Größe in der Hamburger Feinschmeckerszene. Mit einem Gespür für Tradition und einem besonderen Augenmerk auf fast vergessene Rezepturen kombiniert er das Authentische von gestern mit dem Neuen von heute. Seit über sieben Jahren tritt Thomas Sampl in der NDR-Sendung Visite auf.

Madlen Zeller ist Medizinjournalsitin. Egal ob Lebensmittel, Fitness-Übungen oder allerlei Hilfsmittel für ein gesünderes Leben: Alles probiert sie erst einmal an sich selbst aus, bevor sie darüber berichtet. Und das tut sie mit besonderer Freude, wenn es um gesunde heimische Gemüse für „Simpel mit Sampl“ geht.

Das Buch zur Sendung

Gesund mit Visite: Simpel mit Sampl. Einfach gute Rezepte und Tipps für ein gesundes Leben. 192 Seiten, ZS Verlag, ISBN: 978-3965842113

Das Buch ist unter anderem im NDR Shop erhältlich.

