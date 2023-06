Stand: 06.09.2019 12:31 Uhr Birnen - süß und gesund

Die Sorten haben Namen wie Clapps Liebling, Abate Fetal, Gute Luise oder Conference - frisch geerntet kommen die Birnen in den Handel. Die Frucht stammt ursprünglich aus dem Kaukasus und Anatolien. Die ersten Kultursorten soll es bereits vor circa 3.000 Jahren in Griechenland gegeben haben. Die Birne ist ein Kernobstgewächs und gehört wie Äpfel, Aprikosen und Mandeln zur Familie der Rosengewächse.

Viel Ballaststoffe und wenig Fruchtsäure

Da sie mit nur ein bis drei Gramm pro Liter weniger Fruchtsäure besitzen als Äpfel (4 bis 15 Gramm Säure pro Liter), aber ebenso viel Zucker enthalten, schmecken sie besonders süß, schonen die Zähne und sind für säureempfindliche Menschen und Babys sehr bekömmlich. Gekocht gilt sie als ideale Schonkost. Durch ihren hohen Gehalt an Ballaststoffen sättigen Birnen schnell und fördern die Verdauung.

Reich an Vitaminen und Mineralstoffen

Die Frucht ist außerdem reich an Vitaminen. Das Vitamin C einer Birne deckt etwa sieben Prozent des Tagesbedarfs eines Erwachsenen. Folsäure, ein Vitamin des B-Komplexes, fördert insbesondere die Blutbildung und spielt eine Rolle beim Aufbau von Glückshormonen (zum Beispiel Serotonin). Die Birne ist zudem Lieferant vieler wichtiger Mineralstoffe wie Eisen, Kalium, Kupfer, Jod, Magnesium, Phosphat und Zink. Durch den hohen Gehalt an Kalium wirkt die Frucht entwässernd und lindert Nieren- und Blasenprobleme. Wie beim Apfel befinden sich die meisten Vitamine auch bei der Birne unter der Schale. Wenn möglich, sollte sie deshalb mit Schale gegessen werden.

Birnen kaufen und richtig lagern

Beim Kauf sollte man darauf achten, dass sie nicht gespritzt sind. Birnen darf man nicht zu reif kaufen. Auf Fingerdruck sollten sie nur ganz leicht nachgeben. Auch an der Farbe kann man die Reife bestimmen: Hellt eine Birne auf, ist sie bereits sehr reif. Wer eine große Menge kauft, sollte den größten Teil im Kühlschrank lagern und nur den Bedarf für die nächsten ein bis zwei Tage in die Obstschale legen. So lassen sich zu viele reife Früchte verhindern.

Interviewpartner im Beitrag: Hein Lühs

Obstbauer

Herzapfelhof

Herzapfelhof Lühs GmbH & Co. KG

Osterjork 102, 21635 Jork/Altes Land

Tel. (0 41 62) 254 82 00

Fax: (0 41 62) 81 60

Internet: www.herzapfelhof.de/



Anette Röttger

Diplom Ökotrophologin

Vorsitzende der Landfrauen für Lübeck und Umgebung

Beidendorfer Hauptstraße 19

23560 Lübeck

Dieses Thema im Programm: Visite | 08.09.2015 | 20:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ernährung Warenkunde