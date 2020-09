Stand: 21.09.2020 12:45 Uhr Leckere Birnen: Sorten, Einkauf, Zubereitung und Lagerung

Birnen sind süß, schmecken sowohl roh als auch gekocht und sind außerdem gesund und sehr bekömmlich. Jetzt im Herbst haben die leckeren Früchte wieder Saison. Zwar kommen erste Sommerbirnen bereits ab Juli in den Handel, regionale Ware ist in Norddeutschland aber vor allem im Herbst zu finden. Späte Sorten werden noch bis in den November, einige Winterbirnen-Sorten sogar erst im Dezember geerntet.

Birnensorten: große Vielfalt

Während Wochen- und Supermärkte bei Äpfeln eine große Auswahl bieten, ist das Angebot bei Birnen meist wesentlich kleiner. Oft sind nur ein oder zwei Sorten erhältlich. Dabei wachsen allein in Deutschland mehrere Hundert Sorten, kommerziell werden aber nur einige wenige angebaut. Die häufigsten sind Alexander Lucas, Conference, Abate Fetel und Williams Christ. Hinzu kommen regional verbreitete Sorten - im Norden etwa Clapps Liebling oder die Bürgermeisterbirne.

Von den Tafelbirnen-Sorten zu unterscheiden sind die Kochbirnen. Sie sind sehr fest und eher klein, schmecken roh aber nicht. Erst beim Kochen werden sie weich und entwickeln ein schönes Aroma. Die ebenfalls kleinen Mostbirnen wiederum sind ideal, um Saft aus ihnen zu pressen. Sie wachsen häufig auf Streuobstwiesen.

Birnen kaufen und richtig lagern

Birnen sollte man nicht zu reif kaufen, denn sonst müssen sie sofort verbraucht werden. Am besten zu Früchten greifen, die noch etwas fest sind, sie reifen bei Zimmertemperatur nach. Besonders schnell geht das, wenn man sie neben Äpfel legt, da diese das Reifungsgas Ethylen abgeben. Eine Birne ist reif, wenn sie bei Druck am Stielende leicht nachgibt und aromatisch duftet. Bei manchen Sorten gibt auch die Farbe Auskunft über den Reifegrad: Wird eine grüne Birne gelblich, ist sie bereits sehr reif. Zu lange sollte man die Früchte nicht liegen lassen, sonst werden sie teigig.

Kühl aufbewahren

Wer Birnen mehrere Tage aufbewahren möchte, lagert sie am besten an einem kühlen Ort oder im Kühlschrank. Sommer- und Frühherbstbirnen wie Gute Luise, Gellerts Butterbirne oder Williams Christ können nur relativ kurz lagern, Herbst- und Winterbirnen wie Alexander Lucas oder Conference halten sich bis zu zwei Monate.

Backen, einkochen, pochieren: Birnen zubereiten

Birnen sind sehr vielseitig. Statt sie einfach roh als Obst oder in Fruchtsalat zu essen, eignen sie sich auch sehr gut zum Kochen und um Kuchen zu backen. Ein Dessert-Klassiker ist Birne Helene. Auch in herzhaften Gerichten schmecken Birnen, etwa als Flammkuchen- oder Pizzabelag in Kombination mit Ziegenkäse, Gorgonzola oder Walnüssen. Pochierte Birnen passen gut zu Wildgerichten. Eine norddeutsche Spezialität ist Birnen, Bohnen und Speck. Wer sehr viele Birnen, etwa vom eigenen Baum, verarbeiten möchte, kann aus ihnen Kompott, Marmelade oder Gelee zubereiten oder sie einkochen. Hierzu bevorzugt Spätsorten verwenden.

Birnen selbst pflücken

Einige Obsthöfe, etwa im Alten Land, bieten Besuchern die Möglichkeit, Birnen selbst zu pflücken. Auch auf einigen öffentlichen Streuobstwiesen wachsen Birnbäume. Besonders viele alte Sorten finden sich im Obstgarten Haseldorf: Dort darf jeder unentgeltlich pflücken und probieren. Wer einen Garten hat, kann eigene Birnbäume pflanzen. Dafür ist nicht unbedingt viel Platz nötig, denn es gibt auch kleinwüchsige Sorten oder die Möglichkeit, die Bäume im Spalier zu züchten.

