Adipositas-Chirurgie: Wenn die Nachsorge fehlt Stand: 14.10.2022 11:05 Uhr Nach einer Magenverkleinerung benötigen Betroffene eine lebenslange Begleitung und Betreuung. Menschen mit Magenbypass oder Schlauchmagen müssen anders essen. Doch an der Nachsorge mangelt es.

Bariatrische Operationen wie Magen-Bypass, Schlauchmagen oder andere Verfahren haben sich als effektive Behandlungen etabliert, die vielen Menschen mit extremem Übergewicht eine deutliche Reduzierung ihres Körpergewichts ermöglichen und ihr Risiko verringern, an Diabetes mellitus zu erkranken. Mit der Operation allein ist es allerdings nicht getan, die Betroffenen benötigen eine lebenslange Begleitung, Betreuung und Behandlung. Experten kritisieren, dass trotzdem viele Menschen nach ihrer Magen-OP völlig alleingelassen werden.

Professionelle Begleitung bei Magenverkleinerung wichtig

Eine bariatrische Operation hat das Potenzial, das ganze Leben der Betroffenen umzukrempeln. Aber dafür müssen sie auch selbst einiges tun und beachten. Sie müssen sich bewusster ernähren und viel mehr bewegen. Dann verschwindet in den meisten Fällen auch ein durch das Übergewicht entstandener Diabetes Typ 2. Aber die Umstellung ist keinesfalls zu unterschätzen, deshalb ist professionelle Unterstützung wichtig.

Ernährungsberatung nach Magen-OP fehlt häufig

Da nach der Magenverkleinerung nur noch sehr kleine Portionen gegessen werden können, kann es leicht zu Mangelerscheinungen kommen, wenn man nicht auf eine ausgewogene Ernährung achtet. Der Körper braucht genügend Vitamine, Mineralstoffe und Eiweiß, um gesund zu bleiben.

Ohne Ernährungsberatung sind die meisten Betroffenen an dieser Stelle überfordert, doch genau die fehlt häufig, weil sie nicht gesondert mit der Krankenkasse abgerechnet werden kann. Helfen könnten Schwerpunktpraxen für Ernährungsmedizin und entsprechend qualifizierte Praxen im hausärztlichen oder diabetologischen Bereich. Doch es gibt nur eine einzige Abrechnungsziffer zum Thema Adipositas, die Abrechnungsziffer für die Operation. Darum ist bei Adipositas weder eine Ernährungstherapie als Alternative zur Operation etabliert noch eine langfristige Ernährungsberatung in der OP-Nachsorge. So werden bei vielen Operierten Mängel erst entdeckt, wenn sie schon schwer krank sind.

Welche Nachsorgeuntersuchungen nach Magen-OP sind wichtig?

Zum regelmäßigen Check-up nach einer Operation sollte die Kontrolle von Gewicht, Bauchumfang und Körperzusammensetzung hinsichtlich Fett- und Muskelmasse gehören. Und genauso selbstverständlich wie Blutdruckmessen sollte eine umfassende Analyse der Blutwerte sein, um mögliche Mangelzustände (Vitamin B12, Eisen, Muskulatur, Osteoporose) aufzudecken.

Magenverkleinerung: Nachsorge lebenslang notwendig

Viele Betroffene rechnen nicht damit, dass sie auch nach einer Magenverkleinerung wieder dick werden können. Auf der anderen Seite fällt es vielen sehr schwer, vor allem Eiweiß, Vitamine und gute Fette trotz der kleinen Mengen in ausreichender Menge zu sich zu nehmen - insbesondere, wenn sie auch noch auf das Geld achten müssen. Auch die Operation selbst kann zu Problemen führen, weil die ganze Verdauung durcheinander gerät. Haarausfall, Hautveränderungen, Durchfall oder Verstopfung, das klassische Dumping-Syndrom - das alles ist letztlich eine körperliche Reaktion auf eine Fehlernährung oder eine falsch zusammengesetzte Ernährung. Auch deshalb ist eine gute Nachsorge wichtig, und zwar ein Leben lang.

Nach Magen-OP: Drastische Umstellung der Essgewohnheiten

Als Ideal gilt eine strukturierte Nachsorge mit einer Ernährungsberatung zu Beginn alle vier bis sechs Wochen, dann alle drei Monate. Denn am Anfang steht die drastische Umstellung der Essgewohnheiten, später muss immer wieder nachjustiert werden, um Mangelerscheinungen wie Muskelschwund oder Eisenmangel zu vermeiden. Und: Während die rasch purzelnden Pfunde anfangs noch die Motivation liefern, diszipliniert zu essen und sich viel zu bewegen, schleichen sich später bei vielen wieder die schlechten Gewohnheiten ein, wenn sie allein gelassen werden. Und dann sind die alten Probleme schnell wieder da.

Kostenübernahme mit Krankenkasse klären

Wer über eine Magen-OP nachdenkt, sollte unbedingt vorher klären, wer eine adäquate Nachsorge übernehmen kann. Betroffene sollten bei der Krankenkasse nachfragen, welche Nachsorgeangebote sie bezahlt, und sich das bereits vor der Operation schriftlich geben lassen. Adipositas-Selbsthilfegruppen bieten psychologische Unterstützung. Hilfreich können auch Sportgruppen sein.

