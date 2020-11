Sträucher mit Beeren: Schöne Deko und Vogelfutter Stand: 11.11.2020 09:46 Uhr Mit ihren leuchtenden Beeren sind viele Gartensträucher sowohl ein dekorativer Blickfang als auch eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel. Welche sind besonders schön?

Ob Eberesche, Weißdorn oder Wildrose: Etliche Gehölze tragen im Herbst und bis tief in den Winter hinein Früchte und bringen so Farbe in den meist etwas tristen winterlichen Garten. Für heimische Vögel sind diese Sträucher sogar überlebenswichtig: Die Früchte bieten ihnen wichtige Nahrung. Wer sie pflanzt, setzt nicht nur schöne Farbakzente, sondern lockt auch Vögel in den Garten.

Diese Sträucher bieten Vögeln im Winter Nahrung:

Berberitze

Eberesche

Sanddorn

Sanddorn Schwarzdorn

Schneeball

Kornelkirsche

Pfaffenhütchen

Felsenbirne

Wacholder

Liebesperlenstrauch

Weißdorn

Zierapfel

Ilex (Stechpalme)

Schöne Kränze mit Beeren für draußen

Die Zweige vieler beerentragender Sträucher eignen sich übrigens auch hervorragend, um daraus eine schöne Dekoration für den Garten oder Hauseingang zu gestalten. Sehr bunt und einladend wirken etwa Kränze aus Tanne, Fichte, Weide oder Haselstrauch. Als Dekoration können kleine Zweige voller Vogel-, Schlehen- oder Sanddornbeeren sowie Hagebutten hineingesteckt werden - oder man bindet den gesamten Kranz aus bunten Beeren.

Gestecke und Zweige in der Vase mögen es kühl

Im warmen Wohnzimmer halten sich solche Beerenkränze dagegen meist nicht sehr lange. Eine Ausnahme macht die Stechpalme: Ihre Zweige mit den roten Beeren bleiben drinnen relativ lange frisch und sind ein beliebter Adventsschmuck. Auch kleinere Hagebutten halten sich relativ lange. Sehr hübsch sind zudem Zweige mit Beeren in der Vase, Wasser verlängert die Haltbarkeit.

