Ilex: Attraktive Stechpalme mit hübschen Beeren Stand: 11.11.2020 12:00 Uhr Tiefgrüne Blätter und leuchtend rote Beeren: Wegen dieser Farbkombination sind Ilexzweige zu Weihnachten beliebt. Der immergrüne Baum ist auch eine attraktive Garten-Pflanze und Baum des Jahres 2021.

Die europäische Stechpalme (Ilex aquifolium) ist ein immergrüner, strauchartig wachsender Baum, der maximal 15 Meter hoch wird. Seine eiförmigen Blätter sind intensiv dunkelgrün und haben im unteren Bereich zur Abwehr von Fressfeinden spitze Stacheln. Nach oben hin werden diese weniger. Im Mai/Juni zeigen sich kleine, weiße Blüten mit angenehmem Duft. Im Herbst leuchten an weiblichen Pflanzen erbsengroße, rote Beeren.

Alle Teile der Stechpalme sind schwach giftig. Viele Vögel fressen die Früchte dennoch, besonders wenn sie keine andere Nahrung mehr finden. Außerdem nutzen sie die belaubten Bäume im Winter als Schlafplatz.

Ilexzweige als Advents- und Weihnachtsdekoration

Wegen der Kombination aus Grün und Rot, der klassischen Weihnachtsfarben, werden Ilexzweige gern als Adventsdekoration - etwa in Vasen oder Kränzen - genutzt. Die Zweige sind in der Regel bis zu drei Wochen haltbar, je kühler sie stehen, desto länger bleiben sie frisch. Wichtig: Das Wasser in der Vase regelmäßig austauschen und für Kränze am besten eine Steckhilfe verwenden, die Wasser speichert. Stechpalmen, die im Garten wachsen, kann man mit einer Lichterkette schön in Szene setzen.

Welchen Standort benötigen Stechpalmen?

Stechpalmen bevorzugen mildes, atlantisches Klima mit ausreichend Feuchtigkeit und nicht zu heißen Sommern und sind daher gut für norddeutsche Gärten geeignet. Nach Angaben der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald profitiert der Ilex vom Klimawandel. Als Folge der steigenden Wintertemperaturen verschiebt sich seine Verbreitung weiter nach Norden und Osten.

Stechpalmen wachsen am besten auf nährstoffreichem, kalkarmem, lockerem Boden, der nicht zu stark austrocknen sollte. Der Standort sollte windgeschützt und hell, aber nicht sonnig sein, also am besten im Halbschatten liegen. Beste Pflanzzeit ist das Frühjahr.

Stechpalmen pflegen und schneiden

Ilex ist pflegeleicht, lediglich in Kübeln wachsende Pflanzen benötigen regelmäßig Wasser (es sollte kalkarm sein) sowie ab und an etwas Dünger. Geeignet sind dafür Hornspäne oder spezieller Langzeitdünger. Bei Bedarf kann man den Baum bedenkenlos beschneiden, etwa im zeitigen Frühjahr oder im Sommer. Da Ilex nur langsam wächst, sollte der Schnitt nicht zu üppig ausfallen.

Baum des Jahres 2021

"Als Paradebeispiel für gelebten Artenschutz" ist die Stechpalme zum "Baum des Jahres 2021" ausgerufen worden. Die Bestände hätten sich in Deutschland deutlich erholt, so die Baum des Jahres Stiftung. Das dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass der Ilex in Deutschland seit etwa 100 Jahren unter besonderem Schutz steht. Die Entnahme aus der Natur, also das Abschneiden von Zweigen oder Ausgraben von Pflanzen, ist nicht erlaubt.

