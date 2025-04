Stand: 24.04.2025 11:00 Uhr NDR Elbphilharmonie Orchester stellt seine neue Saison vor

"Music defines what it means to be human", so Chefdirigent Alan Gilbert und bringt damit die neue Saison des NDR Elbphilharmonie Orchesters auf den Punkt: Die Saison 2025/2026 verspricht ein faszinierendes musikalisches Spektrum menschlicher Ausdrucksformen und Leidenschaften. Neugier auf Musik und gemeinsames Erleben von Musik in all ihren Facetten ist dabei das erklärte Ziel. Musik verbindet - über alle Grenzen hinweg.

Entdeckungstour durch die unendliche Ideenvielfalt der Musik

Das Programm für 2025/26 spannt einen Bogen von Porträts wie Don Juan und Taras Bulba über die unvergänglichen Tragödien der Elektra und des Liebespaares Romeo und Julia bis hin zum ewigen Ringen um humane Ideale in den Sinfonien von Beethoven, Brahms, Dvořak, Tschaikowsky, Bruckner, Mahler und Schostakowitsch.

Die neue Saison hält aber noch mehr bereit: Neben dem international gefragten Ausnahmeklarinettisten und neuen Artist in Residence Martin Fröst, eröffnen Programm-Raritäten und -Neuheiten ungeahnte Klangwelten und laden zu einer spannenden Entdeckungstour durch die unendliche Ideenvielfalt der musikalischen Kunst ein - bis hin zu zwei Konzerten im Internationalen Musikfest zu "100 Jahre Henze" oder der Uraufführung eines neuen Werks des spanischen Komponisten Hèctor Parra.

Abonnements und Einzeltickets

Abonnements sind ab sofort online und an den Vorverkaufsstellen erhältlich. Einzelkarten gibt es ab 13. Mai, 11 Uhr, über den Ticketlink auf der jeweiligen Konzertseite.