Kommunalwahlen in Niedersachsen: Jetzt gehts ins Stechen Stand: 17.09.2021 14:00 Uhr Die Kommunalwahl ist noch nicht vorüber - in zahlreichen Kommunen müssen Stichwahlen die Entscheidung bringen. Stichtag ist der 26. September - der Tag der Bundestagswahl.

Unter anderem sind die Wähler und Wählerinnen in der zweit- und drittgrößten Stadt Niedersachsens, also in Braunschweig und Oldenburg, erneut aufgerufen, ihr Stadtoberhaupt zu wählen. Auch in Osnabrück, Wolfsburg, Göttingen und Lüneburg wird aller Voraussicht nach am Sonntagabend ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin feststehen. Hier eine Übersicht über 35 Kommunen, in denen es zur Stichwahl kommt.

