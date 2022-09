Waldbrand am Brocken hat sich unterirdisch ausgebreitet Stand: 06.09.2022 14:47 Uhr Der Waldbrand im Harz hat sich unterirdisch weiter ausgebreitet. Wie am Dienstag festgestellt wurde, sind nun statt 150 insgesamt 160 Hektar betroffen. Die Löschmaßnahmen aus der Luft laufen weiter.

Das teilte der Landkreis Harz am Dienstagnachmittag mit. "Nach Auswertung der letzten Wärmebilder des Erkundungshubschraubers ist eine Brandausbreitung auf 160 Hektar festzustellen", sagte ein Sprecher. Zuvor hatte der Landkreis mitgeteilt, dass sich die vom Brand betroffene Fläche nicht weiter vergrößert habe. Nun habe sich das Feuer aber unerkannt unterirdisch ausgebreitet, sagte der Sprecher. Die Aussage, dass der Brand unter Kontrolle sei, habe aber Bestand.

Löscharbeiten dauern wohl noch mehrere Tage

Bereits am Dienstagmorgen wurden die Löscharbeiten mit sieben Hubschraubern aus der Luft wieder aufgenommen. Am Boden versucht ein Feuerwehr-Trupp, sich einen Weg in den Wald zu bahnen. Ein anderer soll per Hubschrauber in das ebenfalls betroffene, unzugängliche Moor gebracht werden. Auch die beiden Löschflugzeuge sind weiter im Einsatz. Auch wenn der Brand zum Großteil unter Kontrolle ist - die Löscharbeiten werden wohl noch einige Tage andauern, wie Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse sagte. Er schätzt, dass es bis in die nächste Woche dauern könnte, weil immer wieder Glutnester aufflammen.

Umweltminister: Brandschneisen im Nationalpark stehen nicht zur Debatte

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) war am Dienstag im Harz. Dort sagte er, es stehe nicht zur Diskussion, Brandschneisen quer durch den geschützten Wald zu schlagen. Das ließen die Regeln des Nationalparks nicht zu. Gleichwohl müssten Zugänge geschaffen werden, damit die Einsatzkräfte bei künftigen Bränden Zugang zu den betroffenen Flächen haben. Aus Sachsen-Anhalt mehren sich Stimmen, die fordern, Totholz aus dem Park zu schaffen. Lies sagte, das gehe nicht - dafür sei es viel zu viel Totholz. Außerdem gebe es um die Dörfer im Nationalpark Harz herum schon jetzt breite Schutzschneisen. Nationalpark-Chef Roland Pietsch sieht das ähnlich.

Bessere Aufnahme des Wassers: Mitarbeiter lockern Boden auf

Am Sonntag hatte Landrat Thomas Balcerowski (CDU) für den Kreis Harz den Katastrophenfall ausgerufen. Das ermöglicht etwa, weitere Kräfte anzufordern und gefährdete Orte zu evakuieren. Polizistinnen und Polizisten sicherten das Gebiet rund um den Brocken, das für Besucherinnen und Besucher gesperrt ist. Unter den 150 betroffenen Hektar ist auch eine rund 60 Quadratmeter große Moorfläche. Dort sind unter anderem Mitarbeitende des Nationalparks unterwegs, um den Boden mit Handhacken aufzulockern. Nationalpark-Leiter Pietsch zufolge kann das aus der Luft abgeworfene Löschwasser so besser in den Boden eindringen. Offenes Feuer habe es im Moor zunächst nicht gegeben, allerdings bestehe die Gefahr, dass sich unterirdisch Brände ausbreiten.

Internationale Hilfe mit Löschflugzeugen

Die beiden aus Italien angeforderten Löschflugzeuge sind seit Montagmorgen am Brocken unterwegs. Wasser holen die Maschinen im 20-Minuten-Takt aus dem Concordiasee im Harzvorland von Sachsen-Anhalt. Die Harzwasserwerke gaben Oker- und Odertalsperre zur Wasserentnahme frei. Die Koordination in der Luft hat ein Team der weltweit aktiven Katastrophenschutzorganisation @fire übernommen. Zudem sind dem Landkreis Harz zufolge rund 300 Feuerwehrleute vor Ort. Ein Feuerwehrmann erlitt im Einsatz schwere Verletzungen. Es war zu einer Verpuffung an einem technischen Gerät gekommen, wie ein Sprecher des Landkreises Harz am Montagabend mitteilte. Der Feuerwehrmann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Brandverletztenzentrum Bergmannstrost Halle (Sachsen-Anhalt) geflogen.

