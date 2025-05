Rasta Vechta holt Trainer Held als Schiller-Nachfolger Stand: 06.05.2025 10:12 Uhr Basketball-Bundesligist Rasta Vechta ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Martin Schiller fündig geworden. Zur kommenden BBL-Saison übernimmt Christian Held das Amt des Österreichers, den es in die USA zieht.

Die Verpflichtung des 36-Jährigen teilten die Niedersachsen am Dienstagmorrgen mit. Held unterzeichnete einen Dreijahresvertrag. Marius Graf und Miguel Zapata werden ihm assistieren. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christian Held einen Trainer verpflichten konnten, der absolut unserem Anforderungsprofil entspricht. Nach zwei Jahren in der easyCredit BBL geht es für uns weiter darum, uns in der Liga zu etablieren", erklärte Sportdirektor Gerrit Kersten-Thiele.

Große Erfolge mit den Rostock Seawolves

Held hatte zuletzt Vechtas Nordrivalen Rostock Seawolves gecoacht. Bei den Mecklenburgern war er im vergangenen Jahr nach 118 Partien als Trainer ausgeschieden. Held hatte die Seawolves 2022 in die BBL geführt und sich mit dem Verein zwei Jahre später für den Europe Cup qualifiziert. Nun will der gebürtige Aachener in Vechta eine Ära prägen.

"Mit dem Weg, den Rasta in den letzten Jahren eingeschlagen hat, kann ich mich absolut identifizieren. In Vechta ist alles hochgradig professionell. Man setzt darauf, junge Spieler zu fördern und zu integrieren, hat dabei aber trotzdem die Ambition, nicht nur mitspielen sondern auch etwas erreichen zu wollen. Das passt zu 100 Prozent zu mir und ich freue mich sehr darauf, anzufangen", erklärte der 36-Jährige.

Schiller wechselt in die USA

Bei Rasta beerbt Held Schiller, der das Amt an der Pariser Straße erst im vergangenen Jahr angetreten hatte. Der Österreicher wechselt nach dem Saisonende in die US-College-Liga NCAA zur University of Utah. Aktuell kämpft Schiller, der seine Trainerkarriere einst bei der TSG Bergedorf in Hamburg begonnen hatte, mit den Niedersachsen noch um den Einzug in die Play-offs.

