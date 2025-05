Universität Vechta: Brandbrief an den Wissenschaftsminister Stand: 06.05.2025 16:17 Uhr Nach der Abwahl der Präsidentin der Universität Vechta drängen Vertreter aus der Region auf eine Neubesetzung des Amtes. In einem Brief wenden sie sich an Niedersachsens Wissenschaftsminister.

Seit der Abwahl der Universitäts-Präsidentin Verena Pietzner im Januar herrscht nach Angaben der Unterzeichner "ein strukturelles und personelles Vakuum" an der Hochschule. Die Lage sei dramatisch und werde sich zuspitzen, je länger Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) eine Entscheidung aufschiebe. "Die anhaltende Verzögerung einer Entscheidung über die Zukunft des Standorts Vechta blockiert dringend erforderliche Weichenstellungen und verhindert letztlich den Beginn eines notwendigen Neuanfangs", so die Unterzeichner.

Forderung: Arbeitsfähige Übergangslösung

Die Einleitung eines neuen Berufungsverfahrens für das Amt der Universitäts-Präsidentin dürfte sich nicht weiter verzögern, mahnen die Unterzeichner in dem Brief an Wissenschaftsminister Mohrs. Sie fordern außerdem eine "arbeitsfähige Interimslösung", damit an der Uni ein zukunftsgerichteter Strukturprozess beginnen könne. Laut einem Universitätssprecher ist die scheidende Präsidentin Pietzner seit ihrer Abwahl geschäftsführend im Amt.

Nicht nur Studierende, sondern auch Region Vechta betroffen

Betroffen seien nicht nur die Universität und die Studierenden, sondern auch die Region und das Land Niedersachsen. Das liege daran, dass die Universität unter anderem einen Schwerpunkt auf die Transformation ländlicher Räume lege. Unter den Unterzeichnern ist auch der Vorsitzende des Fachbereichs der Uni, der sich mit den Thema beschäftigt.

Diese Personen haben den Brief unterzeichnet

Landrat Landkreis Vechta, Tobias Gerdesmeyer (CDU)

Landrat Landkreis Cloppenburg, Johann Wimberg (CDU)

Vorsitzender des Agrar- und Ernährungsforums Nordwest und Vorsitzender des Fachbeirats "Nachhaltigkeitsorientierte Transformationsforschung in ländlichen Räumen", Sven Guericke

Vorsitzender der Universitätsgesellschaft Vechta, Bernd Meerpohl

Direktor des Genossenschaftsverbands Weser-Ems, Johannes Freundlieb

Geschäftsführer der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer, Torsten Slink

Abwahl folgte auf Streit um Sparmaßnahmen

Bis Dienstagnachmittag gab es keine Antwort auf das Schreiben, wie Unterzeichner Bernd Meerpohl dem NDR Niedersachsen mitteilte. Der Abwahl von Präsidentin Verena Pietzner war ein Streit über Sparmaßnahmen an der Universität vorausgegangen. Weil die Zahl der Studierenden stark zurückgegangen ist, bekommt die Universität weniger Geld und muss Beiträge zurückzahlen. Pietzners Kürzungen gingen unter anderem dem Senat der Universität zu weit.

