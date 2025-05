Stand: 06.05.2025 16:31 Uhr Gasleck durch Bauarbeiten: Hotel in Emden wurde geräumt

In Emden musste am Dienstag ein Hotel am Delft geräumt werden, weil bei Bauarbeiten in der Nähe ein Gasleck entstanden ist. Auch eine naheliegende Arztpraxis wurde geschlossen. Nach Informationen der Polizei entstand das Leck in der Nähe des Hafentores. Bei einer Bohrung sei der Bohrer in der Gasleitung steckengeblieben, so eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr habe das austretende Gas abgeflammt, Mitarbeiter der Stadtwerke klemmten die Gasleitung ab. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden bis zum frühen Nachmittag. Hotelgäste und Anwohner konnten anschließend zurück in ihre Wohnungen kehren. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

