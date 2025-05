Stand: 06.05.2025 08:06 Uhr Handys aus Patientenzimmern geklaut: Dieb muss ins Gefängnis

Das Landgericht Lüneburg hat einen Dieb zu vier Jahren Haft verurteilt. Dem Mann war unter anderem vorgeworfen worden, im Lüneburger Klinikum Handys aus Patientenzimmern gestohlen zu haben. Auch Einbrüche und Diebstähle in Bekleidungsgeschäften gehen laut Gericht auf sein Konto. Der 47-Jährige war bereits vorbestraft. Wie eine Gerichtssprecherin am Montag mitteilte, wurde der Mann zudem dazu verurteilt, mehr als 4.000 Euro an Geschädigte zurückzuzahlen. Außerdem soll er in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.05.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg