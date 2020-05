Stand: 11.05.2020 14:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zwei Schlachthof-Mitarbeiter im Emsland infiziert

Nach den Corona-Ausbrüchen auf Schlachthöfen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gibt es nun auch die ersten Fälle in Niedersachsen. Im Emsland haben sich zwei angestellte Schlachthofmitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, teilte der Landkreis mit. Werkvertragsarbeiter aus Sammelunterkünften seien ausdrücklich nicht betroffen, hieß es. Damit korrigierte der Landkreis erste Informationen, wonach drei Werkvertragsarbeiter, die in Sammelunterkünften wohnen, erkrankt seien.

Mehrere Mitarbeiter in Quarantäne

Weitere Mitarbeiter des Schlachthofs würden nun auf das Virus getestet, sagte eine Sprecherin des Landkreises Emsland. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen hat das Gesundheitsamt einige direkte Kontakte in Quarantäne geschickt.

Landesregierung will Konzept vorstellen

Nachdem das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium Tests für Schlachthof-Mitarbeiter vorgeschrieben hatte, arbeitet nun offenbar auch die niedersächsische Landesregierung an einem ähnlichen Konzept. Näheres soll am Nachmittag auf der Landespressekonferenz vorgestellt werden. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte sich am Sonnabend bei einem Besuch bei NDR 1 Niedersachsen empört über den Umgang mit Beschäftigten in fleischverarbeitenden Betrieben gezeigt. Es ärgere ihn, dass die Betroffenen häufig unternehmensintern über Landesgrenzen hinweg hin und her geschoben würden. Diese Praxis dürfe so nicht weitergehen.

Kontrollen im Landkreis Osnabrück geplant

Der Landkreis Osnabrück hat unterdessen bereits verstärkte Kontrollen in den Schlachthöfen angekündigt. Wie ein Sprecher mitteilte, sollen dabei insbesondere die Sammelunterkünfte der Leiharbeiter in den Blick genommen werden. Geplant sei zudem eine Überprüfung, ob von Subunternehmern verliehenes Personal mit Arbeitern von betroffenen Betrieben in Kontakt gekommen ist.

Überprüfungen ab kommender Woche

Der Landkreis Osnabrück geht den Angaben zufolge davon aus, dass die Schlachthof-Mitarbeiter schon länger in den bestehenden Konstellationen zusammenleben. Deshalb würden für diesen Personenkreis auch nicht die Quarantäne-Regeln wie für neu eingereiste Erntehelfer gelten. Die Behörden hätten die Eigentümer der Unterkünfte für Werksvertragsarbeiter in Schlachtbetrieben ausdrücklich über die geltenden Hygiene-Regelungen informiert und sie aufgefordert, die Regelungen vor Ort auszuhängen, heißt es. In der kommenden Woche sollen die ersten Überprüfungen durchgeführt werden.

Unterschiedliches Vorgehen in den Kreisen

Der Landkreis Cloppenburg dagegen will die Sammelunterkünfte wegen der Corona-Pandemie ausdrücklich nicht überprüfen. Die Kontrollen seien wegen Corona ausgesetzt, hieß es. Die meisten Schlachthof-Mitarbeiter würden ohnehin als Mieter in normalen Privatwohnungen leben, sagte ein Sprecher. Auch soll es keinen Personalaustausch mit den bislang betroffenen Schlachthöfen gegeben haben.

Massentest in Bakum

Der Landkreis Vechta berät derzeit noch über das weitere Vorgehen. Klar ist aber bereits, dass alle 80 Mitarbeiter eines Schlachthofes in Bakum getestet werden sollen. Der Grund: Der Schlachthof gehört zu dem stark betroffenen Unternehmen in Coesfeld (NRW). Weil nicht bekannt ist, ob Mitarbeiter aus dem Werk in Bakum auch in Coesfeld gearbeitet haben, erfolgte dies vorsorglich, so der Landkreis Vechta.

NGG befürchtet Corona-Ausbrüche auf Schlachthöfen

Zuvor hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) vor weiteren Corona-Ausbrüchen auf niedersächsischen Schlachthöfen gewarnt. Fälle wie in Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein, wo sich Hunderte Mitarbeiter infiziert hatten, seien auch hier sehr wahrscheinlich, sagte der Geschäftsführer der NGG im Raum Oldenburg-Ostfriesland, Matthias Brümmer. Seine Gewerkschaft beobachte die Zustände schon lange mit Sorge. Besonders in den überbelegten Unterkünften der Arbeiter sei ein Infektionsschutz kaum machbar, so Brümmer. Zudem werde ein Erlass, der Einzelzimmer und Mindestabstände vorschreibe, von Betrieben und Subunternehmen unterlaufen.

