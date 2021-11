Weihnachtsmärkte in Niedersachsen: Wann starten sie wo? Stand: 13.11.2021 07:33 Uhr Schmalzkuchen, Glühwein und Hygienekonzepte: Viele Niedersachsen warten schon auf die Eröffnung der Weihnachtsmärkte. Wann welche wo und mit welchen Regeln starten - hier der Überblick.

Grundsätzlich gilt mit der aktuellen Corona-Verordnung auf Weihnachtsmärkten im Land die 3G-Regel für alle, die Gastronomie und Fahrgeschäfte in Anspruch nehmen wollen. Wegen der steigenden Infektionszahlen setzt die Stadt Osnabrück, die am Montag die Weihnachtsmarkt-Saison eröffnet, aber bereits auf 2G. Ausschließlich Geimpfte und Genesene bekommen ein Bändchen zum Nachweis ihres Status, so die Stadt auf ihrer Internetseite. Die Ausgabe der Bändchen erfolgt am Domhof. In Meppen, Lingen und Nordhorn gilt 3G. Auch dort setzt man auf solche Bändchen. Die gibt es dort allerdings nur für Geimpfte und Genesene. Wer negativ getestet ist, muss seinen tagesaktuellen Test jedes Mal vorzeigen, wenn er an Gastronomie-Ständen etwas kaufen möchte.

Oldenburg: Bummeln auch ohne 3G-Nachweis möglich

Am Dienstag, 16. November, öffnet der Lamberti-Markt in Oldenburg. Am Rathausmarkt und Schlossplatz gilt wie in Osnabrück die 3G-Regelung. Aber: "Bummeln und Einkaufen auf dem Weihnachtsmarkt ist auch ohne 3G-Nachweis möglich", darauf weist die Stadt hin. Ausgenommen von der 3G-Regel sind wie überall im Land Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Zu Stoßzeiten ist das Tragen einer Maske empfohlen.

Hannover: Essen und Trinken nur bei 2G

"Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt veranstalten können", hatte Belit Onay (Grüne), Oberbürgermeister von Hannover, bei der Vorstellung des Konzepts in der Landeshauptstadt gesagt. Wegen der aktuellen Infektionslage und der steigenden Zahlen hat die Stadt ihr Hygienekonzept nun noch einmal verschärft: Wer auf dem Weihnachtsmarkt, der am 22. November beginnt, essen und trinken will, muss geimpft oder genesen sein. In dem sogenannten Verweilbereich gilt die 2G-Regel.

In folgenden Städte finden ebenfalls Weihnachtsmärkte statt:

Göttingen - ab 22. November

- ab 22. November Wolfsburg - ab 22. November

- ab 22. November Braunschweig - ab 24. November

- ab 24. November Goslar - ab 24. November

- ab 24. November Lüneburg - ab 24. November

- ab 24. November Celle - ab 25. November

