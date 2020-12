Wegen Corona: Böller und Raketen sind an Silvester verboten Stand: 15.12.2020 15:19 Uhr In Niedersachsen wird nicht nur der Verkauf, sondern auch das Abbrennen und Mitführen von Feuerwerkskörpern aller Art zu Silvester verboten.

"Wir wollen damit deutlich machen, dass man auch nichts abbrennen darf, was man aus dem vergangenen Jahr noch übrig hat", sagte Claudia Schröder, die stellvertretende Leiterin des niedersächsischen Krisenstabes. Selbst wenn man dabei im eigenen Garten stünde und nur mit Mitgliedern des eigenen Haushaltes zusammen sei, bleibe es verboten, an Silvester Raketen und Böller abzufeuern.

Keine Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit

Zusätzlich sieht die ab Mittwoch geltende Verordnung des Landes vor, dass am 31. Dezember und 1. Januar Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit verboten sind - "auch wenn die anwesenden Personen hierbei das Abstandsgebot einhalten". Viele Ärzte und Angehörige des Pflegepersonals hatten ein Feuerwerksverbot gefordert, damit die sowieso schon an der Belastungsgrenze arbeitenden Krankenhäuser an Silvester nicht noch zusätzlich mit Patienten belastet werden, die durch Feuerwerkskörper verletzt wurden.

Hersteller werden möglicherweise teilweise entschädigt

Bereits am Sonntag hatten Bund und Länder beschlossen, dass der Verkauf von Böllern und Raketen in diesem Jahr verboten sind. Die Hersteller von Feuerwerk sehen sich dadurch in ihrer Existenz bedroht. "Uns ist bewusst, dass die Regelung die Feuerwerkshersteller in besonderer Weise trifft", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen bei der Vorstellung der neuen Verordnung am Dienstag. Das Land bedauere das und gehe davon aus, "dass das zumindest ansatzweise entschädigt wird."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.12.2020 | 15:00 Uhr