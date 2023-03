Warnstreik in Niedersachsen: Großes Verkehrschaos bleibt aus Stand: 27.03.2023 13:36 Uhr Zum Beginn der Osterferien fahren heute in Niedersachsen keine Fernzüge, der Nahverkehr steht still und Flüge sind gestrichen. Große Staus im Berufsverkehr blieben bisher aber aus.

Der Hinweis der Deutschen Bahn war deutlich: "Wenn möglich, verschieben Sie bitte geplante Reisen." Die Bahn hat den Fernverkehr komplett eingestellt. Auch Züge der Nordwestbahn fahren heute nicht. Die Beschäftigten der privaten Eisenbahnunternehmen Metronom, enno und erixx streiken zwar nicht, trotzdem gibt es auch bei den Privatbahnen massive Einschränkungen. Grund ist laut Unternehmen das fehlende Personal in den Stellwerken der DB Netz AG. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat ebenso wie die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di zu den umfassenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der Arbeitskampf hat in der Nacht zu Montag um 0 Uhr begonnen und endet erst um Mitternacht in der Nacht zu Dienstag.

Busse und Bahnen bleiben im Depot

Der öffentliche Nahverkehr mit Bussen und Bahnen liegt im Organisationsbereich von ver.di. Auch hier sind die Mitarbeitenden zum Warnstreik aufgerufen. In Niedersachsen fahren heute praktisch keine Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen. Laut dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen verkehren in einigen Städten aber die Stadtbusse - unter anderem in Bremerhaven, Delmenhorst, Oldenburg, Osnabrück und Verden. Bei der Üstra in Hannover wurde der Betrieb dem Unternehmen zufolge am Montag von 3 Uhr morgens bis Betriebsschluss eingestellt. Einschränkungen gibt es auch beim Busunternehmen Regiobus. Die S-Bahn Hannover teilte am Vormittag mit, der Betrieb sei wegen der Warnstreiks der Fahrdienstleiter und in Betriebszentrale der DB Netz AG nicht mehr möglich. Zuvor waren bereits zahlreiche Verbindungen ausgefallen.

Hunderte demonstrieren in Hannover und Göttingen

In Hannover und Göttingen haben am Vormittag Hunderte Menschen an Demonstrationen und Kundgebungen der Gewerkschaften EVG und ver.di teilgenommen. Laut Polizei beteiligten sich in Hannover rund 200 Personen an der gemeinsamen Abschlussveranstaltung. Zwischenfälle gab es den Beamten zufolge nicht. Zuvor hatten sich in Göttingen rund 160 Beschäftigte der Eisenbahn sowie der Göttinger Verkehrsbetriebe zu einer Kundgebung zusammengefunden. Unter lautstarkem Protest und dem Motto "Gemeinsam geht mehr" forderten die Eisenbahner ein deutliches Lohnplus. Unterstützung bekamen sie von rund 150 Beschäftigten des Klinikums. In Bremen beteiligten sich nach Polizeiangaben insgesamt knapp 1.800 Menschen an Demonstrationen und Kundgebungen.

Keine größeren Staus im Berufsverkehr

Wegen der Streiks bei Bussen und Bahnen waren auf den Straßen in und um Hannover am Morgen viele Pendler mit Autos unterwegs. Laut Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) stockte der Verkehr unter anderem auf der A37 und B3 zwischen Burgdorf und Hannover. Auch auf der B6 zwischen Garbsen und Hannover sowie auf dem Messeschnellweg, dem Südschnellweg und dem Westschnellweg war es voll. Das große Verkehrschaos blieb aber aus. Aus anderen Landesteilen meldete die VMZ kaum Einschränkungen im Autoverkehr. Auch der ADAC teilte mit, größere Staus durch Pendler auf dem Weg zur Arbeit habe es nicht gegeben.

Flughafen Hannover: Keine Flüge ab Sonntagabend

Umplanen mussten auch Fluggäste, die heute von Hannover aus starten wollten. Wie der Hannover Airport in Langenhagen mitteilte, findet von Sonntagabend um 21 Uhr bis in die Nacht zu Dienstag um 1.30 Uhr kein regulärer Flugbetrieb statt. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen waren den Gewerkschaften zufolge die Beschäftigten der Flughafengesellschaft, der Bodenverkehrsdienstleister von der AGS Hannover sowie der Luftsicherheit von Securitas und ICTS. Für den Zeitraum des Warnstreiks waren in Hannover 54 Abflüge und 62 Ankünfte geplant. Einige der Reisende am Flughafen Hannover werden aber mit Bussen zu den Flughäfen nach Münster oder Braunschweig gebracht, die nicht von den Warnstreiks betroffen sind. Der Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) hat 20 Starts und Landungen von anderen Flughäfen übernommen.

Fähren fahren regulär zu den Inseln

Die Nordseeküste und die Ostfriesischen Inseln sind nach Angaben der Tourismus-Agentur Nordsee zu Ferienbeginn gut gebucht. Nach Informationen des NDR Niedersachsen sind die Fähren nicht von den Warnstreiks betroffen. Da heute aber der Nah- und der Fernverkehr stillsteht, habe es Umbuchungen gegeben, sagte der Fahrdienstleiter der Reederei Frisia, Lars Feldmann. Einige Besucher hätten ihre Rückreise auf Sonntag vorverlegt, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückreisen zu können. Auf der Insel Norderney sei kein Gast gestrandet.

Warnstreik führt zu Schiffsstau in der Nordsee

Der Warnstreik betrifft auch Häfen und Schleusen in Niedersachsen. In der Nordsee vor der Elbe sind ein Dutzend Containerriesen auf Warteposition. Die Elblotsen streiken zwar nicht, aber die Schiffsführer der Lotsenversetzboote im Hamburger Hafen. Deshalb kommen die Hafenlotsen in Hamburg nicht an Bord. Außerdem wird der Nord-Ostsee-Kanal bestreikt, weil die Festmacher in den Kanalschleusen dem Streikaufruf folgen. Schiffe fahren deshalb derzeit außen herum durchs Skagerrak. Die Schleuse in Hannover-Anderten hält einen Notbetrieb aufrecht. Auch im Amtsbereich Wasserschifffahrtsamts Ems-Nordsee sind die Schleusen eingeschränkt besetzt. Am Braker Hafen herrscht wegen dem Ausstand bei der Bahn weitgehend Stillstand, nachdem am Morgen noch zwei Züge entladen wurden. Nennenswerte Auswirkungen für den Logistik-Part von nports habe der Streik aber nicht, sagte Sprecher Holger Banik. In Braunschweig läuft der Hafenbetrieb annähernd normal.

Warnstreiks: Verkehrsminister Lies hat Verständnis

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) zeigte sich angesichts der Warnstreiks verständnisvoll. "Wenn wir gute Fachkräfte finden wollen, dann müssen wir auch gute Arbeit sicherstellen", sagte er. Es sei das gute Recht der Gewerkschaften, mit Warnstreiks darauf aufmerksam zu machen. Nun müssten Kompromisse her: "Ich glaube, das Signal ist angekommen. Aber die Aufgabe muss jetzt sein, Lösungen zu finden."

Unternehmerverbände kritisieren Warnstreiks

Die Unternehmerverbände Niedersachsen befürchten, dass Waren möglicherweise nicht rechtzeitig geliefert werden können. Ein Warnstreik, der den gesamten öffentlichen Verkehr in Deutschland lahmlege, sei kein Warnstreik mehr, sagte ein Sprecher. Die Gewerkschaft ver.di weist Bedenken zurück: Ein einziger Streiktag führe nicht dazu, dass die Versorgung der Menschen nicht mehr gewährleistet sei. Kritik kommt auch vom Handelsverband. Er befürchtet weniger Umsatz - ebenso wie der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga.

Das fordert ver.di für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes

Ver.di will mit den Aktionen den Druck auf die Arbeitgeberseite in den Tarifverhandlungen erhöhen. Heute findet die dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen statt. Gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb fordert die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn.

Tarifverhandlungen: EVG fordert zwölf Prozent mehr Lohn

Die EVG hatte Ende Februar die Verhandlungen mit der Bahn und rund 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen begonnen. Sie fordert mindestens 650 Euro mehr Lohn. Bei den höheren Entgelten strebt sie eine Steigerung um zwölf Prozent an - bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten.

