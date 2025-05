Stand: 01.05.2025 09:33 Uhr Transporter überschlägt sich - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Drochtersen (Landkreis Stade) ist am Mittwochabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der 59-Jährige mit seinem Transporter einen Radlader überholen - ein Autofahrer hinter ihm setzte ebenfalls zum Überholen an. Das Auto und der Transporter stießen auf der Gegenfahrbahn seitlich zusammen. Laut Polizei kamen dadurch beide Fahrzeuge ins Schleudern. Während das Auto des 23-Jährigen auf einem Grünstreifen zum Stehen kam, überschlug sich der Transporter und prallte gegen einen Baum, so die Polizei. Der Transporterfahrer wurde demnach von einem Notarzt versorgt und dann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die vier Insassen des Autos erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer des Radladers habe einen Schock erlitten. Die Polizei schätzt den Schaden auf 45.000 Euro, die K28 war für rund fünf Stunden gesperrt.

