Freibadsaison 2025: Bäder in Niedersachsen öffnen nach und nach Stand: 02.05.2025 13:06 Uhr Bei sommerlichen Temperaturen haben viele Niedersachsen schon einen Besuch im Freibad gewagt. An einigen Orten haben die Bäder schon geöffnet - andere folgen noch. Und es gibt auch ganz neue Angebote.

So öffnet etwa das Naturbad im Winsener Eckermannpark am 2. Mai zum ersten Mal seine Pforten. Nach einem Brand im Hauptgebäude findet die Eröffnung allerdings unter besonderen Bedingungen statt. Das Hauptgebäude im Bad bleibt vorerst geschlossen - dafür gibt es mobile Gastronomie und einen Toilettenwagen. Das frisch sanierte Freibad in Rastede (Landkreis Ammerland) öffnet am 3. Mai nach drei Jahren Bauarbeiten mit einem Tag der offenen Tür.

Dann öffnen die Freibäder in Niedersachsen:

Oldenburg - offen

Weener (Landkreis Leer) - offen

Uchte (Landkreis Nienburg) - offen

Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) - offen

Lüneburg Freibad Hagen - offen

Bleckede Freibad Alt Garge - offen

Dahlenburg (Landkreis Lüneburg) - offen

Obernkirchen (Landkreis Schaumburg) - offen

Rastede (Landkreis Ammerland) - 3. Mai

Rosdorf (Landkreis Göttingen) - 3. Mai

Dannenberg Stadtbad - 4. Mai

Vechta - 5. Mai

Hannover Annabad Kleefeld - 9. Mai

Diepholz - 10. Mai

Hengstforde (Landkreis Ammerland) - 10. Mai

Hatten (Lankreis Oldenburg) - 10. Mai

Osnabrück Moskaubad - 10. Mai

Bad Fallingbostel - 10. Mai

Zernien (Landkreis Lüchow-Dannenberg) - 10. Mai

Jesteburg (Landkreis Harburg) - 11. Mai

Lathen (Landkreis Emsland) - 11. Mai

Hannover Lister Bad, Freibad Misburg, Ricklinger Bad - 12. Mai

Stade - 12. Mai

Uelzen - 13. Mai

Meppen - 16. Mai

Wilhelmshaven Freibad Nord - 17. Mai

Lehrte (Region Hannover) - 17. Mai

Dorfmark Strandbad (Landkreis Heidekreis) - 29. Mai

Oxstedt (Cuxhaven) - Anfang Juni

Hannover Naturbad Hainholz - 3. Juli

Einige Freibäder öffnen gar nicht oder erst verspätet

Das Waldbad Bomlitz (Landkreis Heidekreis) und das Freibad in Haselünne (Landkreis Emsland) beispielsweise bleiben in dieser Saison wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Das Freibad in Adendorf (Landkreis Lüneburg) ist nicht rechtzeitig fertig geworden. Die Gemeinde hofft, dass Ende Juli oder Anfang August der Badespaß starten kann. Das Freibad Clenze (Landkreis Lüchow-Dannenberg) wird in ein Naturbad umgebaut. Die beliebte Freibad-Party soll trotzdem nicht ausfallen. Für den 30. August ist ein Open-Air-Konzert geplant.