Tafeln in Niedersachsen: Neues Verteilzentrum in Springe eröffnet Stand: 02.05.2025 15:05 Uhr In der Region Hannover wurde ein neues Verteilzentrum für die Tafeln in Niedersachsen und Bremen eröffnet. Die 1.000 Quadratmeter große Halle soll helfen, die wachsende Nachfrage nach Lebensmitteln zu decken.

In Springe steht damit das zweite Verteilzentrum für Niedersachsen. Laut der Tafel Niedersachsen/Bremen soll dadurch die Lücke geschlossen werden zwischen "einerseits Überproduktion bei Herstellern und Handel und andererseits Lebensmittelknappheit bei den Tafeln". Offiziell wurde die Verteilhalle am Freitag eröffnet - gearbeitet wird dort aber schon seit November. Jeden Tag holen zwischen sechs und zwölf Tafel-Transporter Lebensmittel ab, wie Logistik-Chef Michael Stockhecker dem NDR Niedersachsen erklärt.

Immer mehr Spenden von Herstellern

Darunter befindet sich immer mehr sogenannte Herstellerware. Das sind unverkaufte Produkte, die direkt aus der Produktion stammen. "Oft produzieren Hersteller auf Vorrat, ohne, dass bereits ein Verkaufsvertrag mit dem Handel besteht. Wird die Ware dann nicht abgenommen, bleibt sie im Lager und geht als Spende an die Tafel", sagt Tafel-Vorstand Uwe Lampe dem NDR Niedersachsen. Fast 4.000 Paletten Lebensmittel, die ansonsten vernichtet würden, habe man so im vergangenen Jahr gerettet. "Das können wir jetzt noch toppen, indem wir sehr viel mehr Waren von den Herstellern annehmen und dann punktuell an unsere Tafeln verteilen können", so Lampe.

Platz für 32 Paletten Tiefkühl-Pizza

Erstmals können in der Halle auch Tiefkühlprodukte gelagert werden. "Wir haben hier jetzt einen normalen Kühlraum und einen Tiefkühlraum, wo wir insgesamt 32 Paletten mit TK-Pizza, Baguettes, Wurst, Käse und Fertiggerichten lagern können", sagt Stockhecker. Zuvor konnten demnach nur haltbare Lebensmittel wie Trocken- und Dosenwaren gelagert werden. Und auch das ist neu: Während die einzelnen Tafeln in der Region aus Platzgründen bislang nur kleinere Spenden entgegennehmen konnten, können in dem Verteilzentrum in Springe 200 Paletten mit Trockenware gelagert werden. Seit November werden etwa 50 Tafeln im Umfeld mit den Waren beliefert.

Lebensmittel und Hygieneprodukte für Bedürftige

Das Land Niedersachsen unterstützt den Tafelverband seit 2023 jedes Jahr mit zwei Millionen Euro. Mit dem Geld wurde nicht nur die neue Halle in Springe finanziert, sondern auch der laufende Betrieb eines weiteren Verteilzentrums in Börger im Emsland, das im vergangenen Jahr eröffnet wurde. Auch dort werden Waren angenommen, die beispielsweise aus Überkapazitäten kommen, falsch etikettiert sind oder wegen kurzer Mindesthaltbarkeit zeitnah verbraucht werden sollen, wie die Tafel Niedersachsen/Bremen mitteilte. Umliegende Tafeln haben demnach die Möglichkeit, sich die Waren für Bedürftige liefern zu lassen oder abzuholen. In Niedersachsen gibt es 106 Tafeln.

Lebensmittelverschwendung in Deutschland

Laut dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) werden in Deutschland jährlich etwa 10,8 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen - das sind rund 76 Kilogramm pro Person. Am meisten Lebensmittel schmeißen jedoch nicht Supermärkte weg, sondern private Haushalte. Auf deren "Konto" gehen 58 Prozent aller Lebensmittelabfälle in Deutschland.

