Stand: 02.05.2025 14:54 Uhr 51 Mal ohne Fahrschein: 27-Jähriger muss vor den Haftrichter

Ein 27-Jähriger, gegen den mehr als 50 Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrschein laufen, ist am Donnerstag in ein Untersuchungsgefängnis gebracht worden. Dort sollte er laut Bundespolizei einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann war den Angaben zufolge in einem Regionalzug von Lüneburg nach Harburg ohne Ticket erwischt worden. Er habe sich nicht ausweisen wollen, weshalb Bundespolizisten in Harburg übernommen und seine Personalien überprüft hätten, hieß es. Die Beamten seien dann auf zwei Fahndungen der Staatsanwaltschaften Lüneburg und Stade nach dem Mann gestoßen. Ihre weitere Recherche ergab den Angaben zufolge, dass gegen den 27-Jährigen bereits 51 Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrschein bestehen. Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet.

