Stand: 02.05.2025 11:25 Uhr Sechsjährige treibt im Freibad in Weener leblos im Becken

Ein sechs Jahre altes Mädchen ist am Donnerstag Polizeiangaben zufolge im Friesenbad in Weener (Landkreis Leer) wiederbelebt worden. Das Mädchen habe am Mittag leblos im Kinderschwimmbecken getrieben. Anschließend hätten ein Bademeister, eine Rettungsschwimmerin und zwei Badegäste das Mädchen aus dem Becken gezogen. Die beiden Badegäste sind nach Polizeiangaben Rettungssanitäter und hätten die Sechsjährige nach wenigen Minuten wiederbeleben können. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Warum es verunglückte ist unklar. Auch der aktuelle Gesundheitszustand ist nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.05.2025 | 08:00 Uhr