Stand: 02.05.2025 08:12 Uhr Wohnhaus in Edesheim nach Brand unbewohnbar

Nach einem Brand am Mittwochabend ist ein Wohnhaus in Edesheim (Landkreis Northeim) laut Polizei unbewohnbar. Aus bislang unbekannter Ursache war gegen 21 Uhr ein Feuer in dem Gebäude ausgebrochen, nach Angaben der Feuerwehr brannte es sowohl in dem Wohnhaus als auch in einem Anbau. Schlussendlich waren 150 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren sowie von THW und Rotem Kreuz bis 3 Uhr nachts im Einsatz. Anwohnerinnen und Anwohner mussten wegen der Rauchentwicklung die Fenster geschlossen halten. Der 59-jährige Hausbesitzer erlitt der Polizei zufolge eine Rauchgasvergiftung, außerdem musste ein Feuerwehrmann wegen Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 Euro.

