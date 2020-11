Trotz Corona: Besuche in Pflegeheimen sollen möglich bleiben Stand: 18.11.2020 14:37 Uhr Einige Pflegeheime in Niedersachsen sind von größeren Corona-Ausbrüchen betroffen. Das Land will Besuche trotz hoher Infektionszahlen aber weiterhin erlauben.

"Momentan gibt es keine Überlegungen, das Besuchsrecht einzuschränken", sagte ein Sprecher des Sozialministeriums am Mittwoch in Hannover. Neben Besuchern seien auch die Mitarbeiter der Heime eine Quelle eingeschleppter Corona-Infektionen. Die Landesregierung setze darauf, dass bald noch mehr Schnelltests für das Pflegepersonal zur Verfügung stehen, so der Sprecher.

Heime hielten Beschränkungen im Frühjahr lange aufrecht

Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr hatte das Land Besuche in Pflegeeinrichtungen zwischenzeitlich verboten. Weil viele Heime die Besuchsbeschränkungen aber nur zögerlich wieder lockerten, beschwerten sich viele Angehörige und Heimbewohner.

Corona in Seniorenheim in Melle: 50 Bewohner infiziert

Einen großen Corona-Ausbruch gibt es derzeit in einem Seniorenheim in Melle (Landkreis Osnabrück). 50 Bewohner und acht Mitarbeiter sind nach Angaben der Einrichtung infiziert. Weitere Testergebnisse stehen laut Landkreis noch aus. Besucher dürften das Heim, in dem 75 Menschen betreut werden, derzeit nicht betreten. Das Team der Einrichtung steht eigenen Angaben zufolge im engen Kontakt mit Angehörigen, der Aufsicht und dem Gesundheitsamt Osnabrück. Auch in Pflegeeinrichtungen in Rosche, Peine und Hildesheim hatten sich jüngst Bewohner mit dem Coronavirus infiziert.

