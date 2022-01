Tonne: Hygienekonzepte bieten guten Schutz an Schulen Stand: 28.01.2022 08:47 Uhr Heute beginnen in Niedersachsen die sogenannten Zeugnisferien. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) stellt sich gute Noten für seine Corona-Politik in den Schulen aus.

Trotz zahlreicher Infektionen seien nahezu alle Schulen im Land offen geblieben, hieß es. Einzelne Klassen hätten zwar in den Distanzunterricht gehen müssen. Aber lediglich zwei Schulen seien komplett geschlossen worden. Laut Tonne sei es grundsätzlich gelungen, durch Hygienekonzepte einen guten Schutz an den Schulen zu bieten.

Rund 11.000 Neuinfektionen innerhalb einer Woche

Dabei verzeichnet Niedersachsen einen neuen Rekord an Infektionen bei Schülerinnen und Schülern. Die Zahlen haben sich innerhalb einer Woche von 4.000 auf 11.000 beinahe verdreifacht. Kritik an den Schutzmaßnahmen an Niedersachsens Schulen kommt von Grünen, der FDP und dem Landeselternrat. Es gebe kaum Luftfilter oder Trennwände in den Schulen, wird beklagt. Außerdem seien die Schulbusse zu voll.

Tägliche Testpflicht und Masken bis Ende Februar

Aktuell gilt eine tägliche Testpflicht auch für genesene und geimpfte Schülerinnen und Schüler - mit Ausnahme derer, die bereits ihre dritte Impfung bekommen haben. Das Land hat die Testpflicht bis Ende Februar verlängert. Ebenfalls bis Ende Februar gilt im Unterricht Maskenpflicht, die auch Grundschüler betrifft. Die Grünen haben vorgeschlagen, Schulen mit FFP2-Masken auszustatten.

